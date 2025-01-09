«Люди выбежали из магазинов»: белгородцев в очередной раз испугали масштабные залпы

Posted 9 января, 09:02
Published 9 января, 09:02
Modified 9 января, 09:02
Updated 9 января, 09:02
Вчера, 8 января, в вечернее время жителей Губкина напугали звуки взрывов: дети сильно испугались, а посетители магазинов выбежали наружу, чтобы узнать, что происходит. Оказалось, что некоторые белгородцы решили запустить салют.
Одна очевидица написала о произошедшем в Сети и попросила наказать виновных.
«Как на такие поступки реагируют власти? Как их найти, наказать? В такое время так делать уму непостижимо!» — написала девушка в интернете.
Глава Губкинского округа Михаил Лобазнов ответил, что передал информацию в полицию «для установления виновных и привлечения к предусмотренной законом ответственности».
Запускать салюты и фейерверки в Белгородской области запретили в апреле 2022 года. Накануне этого Нового года белгородцам вновь напомнили об ограничениях, однако прислушались не все.
Помимо салюта в Губкине, громко отпраздновали Новый год и жители Белгорода: 44-летний мужчина захотел запрещённых развлечений в ночь 1 января. Правоохранительные органы уже нашли нарушителя и составили в отношении него протокол. Ему грозит штраф до 5 тыс. рублей.
Подобное произошло и 5 января.