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Posted 9 января, 09:02

Published 9 января, 09:02

Modified 9 января, 09:02

Updated 9 января, 09:02

Не всех белгородцев пугают ограничения на салюты

«Люди выбежали из магазинов»: белгородцев в очередной раз испугали масштабные залпы

9 января 2025, 09:02
Фото: Изображение Midjourney. Не всех белгородцев пугают ограничения на салюты

Жителей Губкина в Белгородской области испугал салют

Несмотря на ограничения, белгородцы продолжают запускать фейерверки. Таких случаев в 2025 году насчитали уже как минимум три: последний из них случился 8 января в Губкине. Подробности рассказали очевидцы.

Вчера, 8 января, в вечернее время жителей Губкина напугали звуки взрывов: дети сильно испугались, а посетители магазинов выбежали наружу, чтобы узнать, что происходит. Оказалось, что некоторые белгородцы решили запустить салют.

Одна очевидица написала о произошедшем в Сети и попросила наказать виновных.

«Как на такие поступки реагируют власти? Как их найти, наказать? В такое время так делать уму непостижимо!» — написала девушка в интернете.

Глава Губкинского округа Михаил Лобазнов ответил, что передал информацию в полицию «для установления виновных и привлечения к предусмотренной законом ответственности».

Салют, который запустили в январе губкинцы
Салют, который запустили в январе губкинцы. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Запускать салюты и фейерверки в Белгородской области запретили в апреле 2022 года. Накануне этого Нового года белгородцам вновь напомнили об ограничениях, однако прислушались не все.

Помимо салюта в Губкине, громко отпраздновали Новый год и жители Белгорода: 44-летний мужчина захотел запрещённых развлечений в ночь 1 января. Правоохранительные органы уже нашли нарушителя и составили в отношении него протокол. Ему грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Подобное произошло и 5 января.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Салют#Фейерверк#Белгород
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