Кроме наступления ВСУ: с каких происшествий начался 2025 год для жителей приграничья?

До 4 января обходилось без пострадавших, но в шебекинском селе Неклюдово в пожаре в частном доме был ранен 68-летний хозяин жилища. Через два дня, 6 января, произошло пять пожаров, из-за которых суммарно из домов эвакуировались более 50 человек.