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Posted 9 января, 07:56

Published 9 января, 07:56

Modified 9 января, 14:31

Updated 9 января, 14:31

С начала 2025 года в Белгородской области от атак ВСУ пострадали уже 17 человек

Кроме наступления ВСУ: с каких происшествий начался 2025 год для жителей приграничья?

9 января 2025, 07:56
Фото: Михаил Лобынцев. Telegram-канал «Товарищ Лобынцев».

С начала 2025 года в Белгородской области от атак ВСУ пострадали уже 17 человек

Сюжет
Пожары
Не всем удалось спокойно отдохнуть во время новогодних праздников. Из-за украинских атак с 1 по 9 января были ранены 17 белгородцев, случилось несколько пожаров, серьёзная авария с туристическим автобусом в Карелии и несколько незаконных шоу с фейерверками.

Сколько белгородцев пострадали за выходные?

1 января

Атаковать Белгородскую область ВСУ начали практически сразу после боя курантов. Но первых в 2025 году пострадавших зафиксировали при следующем обстреле — двое мужчин были ранены в Шебекинском округе. Спустя пару часов в больницу попали ещё два жителя Волоконовского района, там дрон нанёс удар по движущемуся по дороге авто.

3 января

В тяжёлом состоянии к медикам попал мужчина после атаки украинского беспилотника на село Ясные Зори. Позже в результате обстрела пострадал шебекинец.

4 января

В ночь с 3 на 4 января был ранен житель села Прелестное. Уже днём украинский дрон атаковал на дороге машину в Шебекино: в состоянии средней степени тяжести мужчину и женщину доставили в районную больницу.

5 января

В Белгородском районе FPV-дрон атаковал трактор, водителя на «попутке» доставили в горбольницу №2 Белгорода. Через некоторое время в состоянии средней степени тяжести госпитализировали женщину и 17-летнюю девушку — ВСУ атаковали хутор Екатериновка Волоконовского района.

6 января

В шебекинском селе Ржевка двое местных жителей были ранены после сброса взрывного устройства с беспилотника. Следом на участке дороги Красный Октябрь — Чайки случилась очередная атака дрона на авто — пострадал мужчина.

8 января

Во второй половине последнего выходного дня FPV-дрон ударил по автомобилю в Леоновке Валуйского округа. Семейную пару, которая находилась в нём, пришлось доставить в больницу. Губернатор даже опубликовал видео с моментом атаки.

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Горели не только огни на ёлках

Череда пожаров

Не обошлось и без бытовых происшествий. Только в новогоднюю ночь, по сообщению регионального МЧС, в Белгородской области зарегистрировали семь пожаров. В Старом Осколе пришлось эвакуировать часть подъезда многоквартирного дома из-за предполагаемого поджога.

До 4 января обходилось без пострадавших, но в шебекинском селе Неклюдово в пожаре в частном доме был ранен 68-летний хозяин жилища. Через два дня, 6 января, произошло пять пожаров, из-за которых суммарно из домов эвакуировались более 50 человек.

Погиб из-за неосторожного курения 67-летний белгородец в Ивнянском районе 7 января.

Запрещённые развлечения

Некоторые белгородцы, несмотря на запрет, всё же решили незаконно запустить фейерверки. Один такой запуск в Белгороде сняли на видео и выложили в Сеть.

Через несколько дней побаловаться пиротехникой решили жители во время празднования дня рождения. Очевидцы рассказали, что залпы раздались между ракетными опасностями.

Ограничения на использование и продажу пиротехнических изделий ввели ещё в 2022 году. За нарушение грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.

Наступление ВСУ в Курской области

Тревожные новости пришли из соседней с Белгородской Курской области. Министерство обороны РФ сообщило, что украинские военные предприняли попытку наступления в приграничье региона утром 5 января. Таким образом они пытались остановить контратаку ВС РФ на своих территориях.

Российские военные заявили, что знали о планах ВСУ и были готовы к действиям противника. Журналисты Бел.Ру собрали всю известную на данный момент информацию о ситуации под Курском в один материал.

Новое наступление ВСУ в Курской области: что известно об обстановке?
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Инцидент с автобусом в Карелии

В этот же день стало известно о перевернувшемся в Карелии автобусе, в котором ехали белгородские туристы. Транспорт слетел в кювет на дороге в Питкярантском районе. Были ранены четверо жителей Белгородской области, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Одну из пострадавших пришлось доставить в больницу и провести операцию на руке. Сейчас она остаётся в Сортавальской районной больнице.

Всего в автобусе ехало семь белгородцев, все, кто не был госпитализирован, остались на ночь в ПВР, а на следующий день отправились домой.

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