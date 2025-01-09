Короча, у нас проблемы: Роспотребнадзор хочет судиться с Белоблводоканалом

Исковое заявление было подано с ошибками, о чём ещё 28 августа 2024 года суд уведомил заявителя, но тот в указанный срок нарушения не исправил. Тем не менее, суд решил продлить истцу срок для исправления ошибок, сделать это истец должен до 3 февраля.