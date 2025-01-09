Короча, у нас проблемы: Роспотребнадзор хочет судиться с Белоблводоканалом

Posted 9 января, 11:13
Published 9 января, 11:13
Modified 9 января, 11:15
Updated 9 января, 11:15
Ранее Роспотребнадзор обратился в арбитражный суд с требованием обязать «Белоблводоканал» прекратить эксплуатацию проблемной скважины №1 на «Центральном» водозаборе в Короче. Причиной обращения стало ненадлежащее качество и безопасность питьевой воды, поставляемой местным жителям из этой скважины.
Исковое заявление было подано с ошибками, о чём ещё 28 августа 2024 года суд уведомил заявителя, но тот в указанный срок нарушения не исправил. Тем не менее, суд решил продлить истцу срок для исправления ошибок, сделать это истец должен до 3 февраля.