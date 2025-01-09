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Posted 9 января, 11:13

Published 9 января, 11:13

Modified 9 января, 11:15

Updated 9 января, 11:15

Скважину, которая подаёт белгородцам плохую воду, всё-таки могут перестать использовать

Короча, у нас проблемы: Роспотребнадзор хочет судиться с Белоблводоканалом

9 января 2025, 11:13
Фото: Изображение Midjourney. Скважину, которая подаёт белгородцам плохую воду, всё-таки могут перестать использовать

Роспотребнадзор хочет в суде заставить Белоблводоканал решить проблему с водой

Арбитражный суд Белгородской области дал региональному управлению Роспотребнадзора ещё немного времени, чтобы исправить ошибки в документах. Ведомство всё ещё может попытаться добиться остановки эксплуатации скважины на водозаборе в Короче.

Ранее Роспотребнадзор обратился в арбитражный суд с требованием обязать «Белоблводоканал» прекратить эксплуатацию проблемной скважины №1 на «Центральном» водозаборе в Короче. Причиной обращения стало ненадлежащее качество и безопасность питьевой воды, поставляемой местным жителям из этой скважины.

Исковое заявление было подано с ошибками, о чём ещё 28 августа 2024 года суд уведомил заявителя, но тот в указанный срок нарушения не исправил. Тем не менее, суд решил продлить истцу срок для исправления ошибок, сделать это истец должен до 3 февраля.

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