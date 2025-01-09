Как восстановить активность и не потерять форму после праздников? Советы эксперта

Праздники дают уникальную возможность побаловать себя регулярными занятиями в тренажёрном зале или бассейне. Не нужно беспокоиться о строгом рабочем графике, не нужно торопиться, чтобы забрать детей из школы. Если в выходные дни у вас есть возможность побывать в спортзале, воспользуйтесь этим шансом! Татьяна Лавриненко рекомендует делать тренировки с низкой интенсивностью, начиная с простых упражнений на все группы мышц, а также с дыхательных и аэробных нагрузок. Лёгкая пробежка или ходьба на беговой дорожке будут отличным решением для начала, а 10-15 минут разминки помогут избежать мышечной боли на следующий день.