Как восстановить активность и не потерять форму после праздников? Советы эксперта

Posted 9 января, 09:28
Published 9 января, 09:28
Modified 9 января, 09:28
Updated 9 января, 09:28
Татьяна Лавриненко, врач по спортивной медицине Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, отмечает, что новогодние и другие продолжительные праздники могут нарушить режим и распорядок дня. Особенно сложно сохранить активность тем, кто в течение года поддерживал правильное питание и регулярно тренировался.
Не всё потеряно: у вас есть множество способов быть активными в праздничные дни. Например, прогулки на свежем воздухе — это отличное и доступное занятие. Если погода позволяет, можно сходить с семьёй на каток, погулять по парку или покататься на лыжах. Такие физические нагрузки принесут не только физическую пользу, но и помогут расслабить нервную систему после напряжённого года.
Важно помнить, что любое движение будет полезно. Если вы переели на праздничных ужинах, хорошей физической активностью будет даже прогулка. Пешие маршруты идеальны для поддержания общего тонуса и добавления в ваше ежедневное расписание регулярности физических нагрузок.
Праздники дают уникальную возможность побаловать себя регулярными занятиями в тренажёрном зале или бассейне. Не нужно беспокоиться о строгом рабочем графике, не нужно торопиться, чтобы забрать детей из школы. Если в выходные дни у вас есть возможность побывать в спортзале, воспользуйтесь этим шансом! Татьяна Лавриненко рекомендует делать тренировки с низкой интенсивностью, начиная с простых упражнений на все группы мышц, а также с дыхательных и аэробных нагрузок. Лёгкая пробежка или ходьба на беговой дорожке будут отличным решением для начала, а 10-15 минут разминки помогут избежать мышечной боли на следующий день.
Для тех, кто привычно тренируется, возможность отдыхать в течение 5-7 дней на праздниках не является причиной серьёзных перебоев в тренировочном процессе. Вернуться к привычному режиму можно уже после 2-3 дней отдыха.
Важно обязательно использовать дыхательные упражнения и аэробную нагрузку, а также не забывать о разминке, которая должна занимать 10-15 минут. В среднем тренировка не должна длиться более 45 минут. При этом важно не зацикливаться на снижении интенсивности тренировок или нерегулярных занятиях — отрицательные эмоции могут навредить не меньше, чем отсутствие тренировок.
Если вы любите танцевать, то праздники можно использовать и для того, чтобы сжигать калории на танцплощадках. Танцы под энергичную музыку подарят радость и в то же время поддержат физическую активность, будь то на открытом воздухе или в помещении. Однако следует помнить, что алкоголь, несмотря на свою привлекательность, может помешать в достижении цели, так как лишний алкогольный напиток способен сделать ваше поведение на танцполе более неудовлетворительным и отдалить от желаемого результата.
На праздниках многие сталкиваются с так называемой ленивой фазой. Легко уйти в пассивный отдых и забыть о движении. Татьяна Лавриненко советует найти способы борьбы с ленью. Если самостоятельно начать активизироваться сложно, стоит подключить друзей или родных. Лень может привести к лишнему весу и проблемам со здоровьем, так что важно остаться активным и позитивным, избегать длительных часов у экранов телевизора и мобильных телефонов. Важно выделить время для самого себя, и если поддерживать физическую активность, ваше настроение будет только улучшаться, а успех будет следовать за вами.