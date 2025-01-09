«Как мёдом намазано»: белгородцы просят закрыть меловые штольни от подростков

Posted 9 января, 06:56
Published 9 января, 06:56
Modified 9 января, 06:58
Updated 9 января, 06:58
Жительница Белгорода поинтересовалась, кто владеет заброшенными меловыми штольнями, расположенными по улице Студенческой. По её словам, объект находится в аварийном состоянии, есть и обвалы, которые позволяют подросткам проникать внутрь.
«В этих штольнях постоянно тусуются подростки, им там как мёдом намазано. Они не понимают, что это очень опасно. Кроме того, у нас режим КТО. Подвалы в МКД закрыты, а штольни открыты. Прошу провести проверку этих объектов и закрыть доступ в них, пока беда не случилась», — обратилась к власти белгородка через соцсети.
На её обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он отметил, что передал жалобу в правоохранительные органы, однако подробной информации на данный момент предоставить не смог.
Напомним, что режим КТО начал действовать в Белгородской области в начале августа прошлого года. С тех пор его так и не отменили. Параллельно в регионе действует режим ЧС федерального уровня, который изначально был региональным.