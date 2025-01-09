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Posted 9 января, 06:56

Published 9 января, 06:56

Modified 9 января, 06:58

Updated 9 января, 06:58

Белгородка рассказала о гуляющих по меловым штольням подростках

«Как мёдом намазано»: белгородцы просят закрыть меловые штольни от подростков

9 января 2025, 06:56
Фото: 1MI.

Белгородка рассказала о гуляющих по меловым штольням подростках

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы просят решить проблему с меловыми штольнями. По словам одной жительницы, в них легко проникают дети, чем подвергают свои жизни опасности. Жалобу прокомментировал мэр Белгорода.

Жительница Белгорода поинтересовалась, кто владеет заброшенными меловыми штольнями, расположенными по улице Студенческой. По её словам, объект находится в аварийном состоянии, есть и обвалы, которые позволяют подросткам проникать внутрь.

«В этих штольнях постоянно тусуются подростки, им там как мёдом намазано. Они не понимают, что это очень опасно. Кроме того, у нас режим КТО. Подвалы в МКД закрыты, а штольни открыты. Прошу провести проверку этих объектов и закрыть доступ в них, пока беда не случилась», — обратилась к власти белгородка через соцсети.

На её обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он отметил, что передал жалобу в правоохранительные органы, однако подробной информации на данный момент предоставить не смог.

Напомним, что режим КТО начал действовать в Белгородской области в начале августа прошлого года. С тех пор его так и не отменили. Параллельно в регионе действует режим ЧС федерального уровня, который изначально был региональным.

О том, что означает введение таких режимов, редакция Бел.Ру рассказывала в этом материале и в этом.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Режим КТО#Меловые штольни
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