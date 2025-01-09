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Posted 9 января, 14:29

Published 9 января, 14:29

Modified 9 января, 14:31

Updated 9 января, 14:31

Журналисты исследовали происхождение фамилий известных белгородцев

Гладков — голодный, а Емельяненко — льстец? Что значат фамилии известных белгородцев

9 января 2025, 14:29
Фото: bel.ru.

Журналисты исследовали происхождение фамилий известных белгородцев

Что фамилия может рассказать о человеке? Больше, чем можно подумать. Журналисты Бел.Ру решили узнать, что обозначают фамилии известных в Белгородской области людей и обнаружили неожиданные параллели.

1. Фёдор Емельяненко

«Последнему императору» с фамилией можно только позавидовать. Она образована от церковного мужского имени Емельян, которое с латинского переводится как «соперник, участник соревнований». Очень подходит бойцу ММА.

На греческом, по одной версии, это же имя означает «трудолюбивый» или «желающий работать», а по другой — «льстивый».

Фёдор Емельяненко
Фёдор Емельяненко. Фото: Вадим Жернов. РИА Новости

2. Евгений Савченко

Есть мнение, что фамилия бывшего губернатора и экс-сенатора от Белгородской области Евгения Савченко происходит от древнего украинского имени Савчук. Оно уже происходит от глагола «савти», что значит «наказывать» или «обращаться с жестокостью».

Евгений Савченко
Евгений Савченко. Фото: Сергей Егоров. 1MI

3. Светлана Хоркина

Первые упоминания фамилии Хоркин встречаются в средневековой английской литературе. Возможно, она образовалась от названия реки Horkin в графстве Ланкашир или от немецкой фамилии Horkheimer, однако точное её происхождение установить невозможно.

Исследователи выдвигают гипотезу, что фамилия известной белгородской гимнастки Светланы Хоркиной имеет, неожиданно, удмуртские корни. В культуре удмуртов она может означать «медведь» или обозначать человека, основной род занятий которого — пчеловодство.

Светлана Хоркина
Светлана Хоркина. Фото: Global Look Press

4. Владимир Тебекин

Предпринимателю есть из чего выбрать — версий появления его фамилии сразу четыре. По первой фамилия Тебекин является сокращением слова «телохранитель», по второй — связана с тюркским корнем «тебе», что означает «дед», по третьей — отходит к истории татаров и, возможно, как-то связана с Крымом.

Но есть и ещё один вариант: некоторые эксперты предполагают, что фамилия происходит от ударения на первый слог слова «тёмный», отсылая к черноволосым предкам.

Бизнесмена сейчас, кстати, обвиняют по делу о мошенничестве в особо крупном размере и в занятии высшего положения в преступной иерархии. А сыновья Тебекина недавно «поделились» долями семейных компаний с тамбовским предпринимателем.

Владимир Тебекин
Владимир Тебекин. Фото: Олег Харсеев. Коммерсантъ

5. Сергей Тетюхин

Мнения учёных расходятся и относительно фамилии волейболиста, олимпийского чемпиона, а ныне — гендиректора волейбольного клуба «Белогорье» Сергея Тетюхина. Некоторые из них находят связь фамилии с украинскими именем Тетюха и словом, которое переводится как «ласка».

Другим ближе версия происхождения от русского имени Тихон, что буквально означает «тихий».

Есть интересное предположение, что фамилия Тетюхин могла иметь отношение к традиционному дальневосточному народу — улчам, который проживает на северо-востоке России, вблизи реки Амур.

Сергей Тетюхин
Сергей Тетюхин. Фото: 1MI

6. Наталия Полуянова

Фамилия депутата Государственной Думы Наталии Полуяновой может говорить о том, что её родственники были как-то связаны с рыболовством или морским делом. Некоторые исследователи считают её производной от названия реки Полуя.

Если придерживаться версии об иноязычном происхождении, то слово «полуя» с тюркских языков переводится как «белый», а с финно-угорских - «песчаный» или «берег реки».

Наталия Полуянова
Наталия Полуянова. Фото: страница Наталии Полуяновой в ВК

7. Александр Кокорин

Фамилия скандального футболиста Александра Кокорина, который оказался в тюрьме после драки с чиновником из министерства информации, тоже может иметь тюркское происхождение. Слово «кокур» тогда переводится как «принадлежащий орлу» или «относящийся к орлу».

По другому мнению, в славянской культуре фамилия образована от деревенского имени Кокор, что обозначает самую гордую птицу — петуха.

Александр Кокорин
Александр Кокорин. Фото: Acffiorentina.com

8. Жанна Чефранова

У другого сенатора от Белгородской области — Жанны Чефрановой — кто-то из предков мог быть поваром, причём французской кухни, считают знатоки. Видимо, обосновывают это схожестью звучания первой части фамилии с французским словом «шеф», обозначающим шеф-повара или руководителя кухни.

Она также может отсылать к слову «чёрный»: кого-то из предков за тёмные волосы могли называть «чефран», или к слову «чёрствый». Чефран также является восточным именем, отсылающим к названию растения-пряности шафрана.

Жанна Чефранова
Жанна Чефранова. Фото: страница Жанны Чефрановой в ВК

9. Тарас Хтей

А вот об истории происхождения фамилии Тараса Хтея, сменившего на посту сенатора ранее упомянутого Савченко, мы знаем, что называется, «из первых рук». Её рассказала мама спортсмена в интервью журналисту «Советского спорта».

«Фамилия Хтей — польская, происходит от слова „хтив“ (прошедшее время глагола „хотеть“). Вернее, даже от распространённого польского прозвища, которое дают тем, кто хочет чего-то добиться и к чему-то очень стремится. Дедушка Тараса по отцовской линии — выходец из Львовской области, из польского села Медики, переименованного в Забужье после вхождения областей Западной Украины в состав СССР. На территории бывшего Союза вы если где-то и встретите людей с такой фамилией — это все наши родственники. А однофамильцев у нас нет», — рассказала Ирина Викторовна.
Тарас Хтей
Тарас Хтей. Фото: 1MI

10. Вячеслав Гладков

Последний, но не по значению. Фамилия нынешнего главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, скорее всего, связана с глаголом «гладить» или древнерусским именем Глад, означающим «голодный».

Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков. Фото: belregion.ru
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