Гладков — голодный, а Емельяненко — льстец? Что значат фамилии известных белгородцев

Предпринимателю есть из чего выбрать — версий появления его фамилии сразу четыре. По первой фамилия Тебекин является сокращением слова «телохранитель», по второй — связана с тюркским корнем «тебе», что означает «дед», по третьей — отходит к истории татаров и, возможно, как-то связана с Крымом.