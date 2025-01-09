«Это поймут только белгородцы»: владельцы бара объяснили идею создания пива «Укрытие»

Спустя время ситуацию прокомментировали в самом баре. По словам представителей заведения, большинство посетителей положительно отреагировали на новинку, но были и те, кто не оценил задумку. Для них владельцы решили рассказать предысторию, которая послужила началом реализации такой идеи.