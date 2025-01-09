«Это поймут только белгородцы»: владельцы бара объяснили идею создания пива «Укрытие»

Posted 9 января, 14:10
Published 9 января, 14:10
Modified 9 января, 14:12
Updated 9 января, 14:12
Белгородцев возмутили банки пива, появившиеся в одном из местных баров. Этикетка продукта полностью повторяла дизайн модульных конструкций, установленных на улицах для укрытия на случай обстрелов ВСУ.
По мнению одной женщины, такой товар неуместен в нынешних реалиях, поэтому заняться этой проблемой должен сам мэр Валентин Демидов. Но согласны с её возмущениями оказались не все жители.
Спустя время ситуацию прокомментировали в самом баре. По словам представителей заведения, большинство посетителей положительно отреагировали на новинку, но были и те, кто не оценил задумку. Для них владельцы решили рассказать предысторию, которая послужила началом реализации такой идеи.
Владельцы бара — белгородцы, которые не захотели покидать регион из-за обстрелов. Чтобы поддержать и объединить всех жителей Белгорода, а также обратить внимание других регионов, они решили создать такую продукцию.
«Популярность этого пива говорит сама за себя. Спустя короткий промежуток времени уже сотни людей приобрели эти баночки. Кто-то в подарок в качестве белгородского сувенира, а кто-то — просто, чтобы насладиться любимым напитком», — написали в Сети владельцы бара.
Работники бара считают, что идею раскритиковали те белгородцы, которые покинули регион сразу же после начала СВО.
«Человек, ни разу не видевший укрытия своими глазами и не стоявший внутри плечом к плечу с другими жителями. Разумеется, легко критиковать, находясь далеко, в комфорте и не живя в страхе каждый день. Поэтому хочется снова вспомнить эти слова: „Это поймут только белгородцы!..“ Пусть никого не смущает название и дизайн, мы ни в коем случае не хотели кого-то задеть или оскорбить, а напротив, подбодрить всех нас в тяжёлые времена», — заключили в официальной группе бара.