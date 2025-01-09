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Posted 9 января, 06:37

Published 9 января, 06:37

Modified 9 января, 06:38

Updated 9 января, 06:38

«Белогорье» уступило московскому «Динамо»

«Динамо» взяло реванш у «Белогорья» благодаря ошибкам соперника

9 января 2025, 06:37
Фото: belogorievolley.ru. «Белогорье» уступило московскому «Динамо»
Сюжет
Белогорье
Московскому «Динамо» удалось одержать победу над «Белогорьем» в 20-м туре чемпионата России, однако ключевым фактором стали не собственные успехи хозяев, а обилие ошибок гостей.

Обе команды начали матч нервно, но москвичи с самого старта взяли лидерство, умело действуя на блоке и пользуясь сбоями в игре соперника. Первый и второй сеты белгородцы не справлялись с атакой и допускали серийные ошибки, которые хозяева быстро превращали в очки. Диагональный «Динамо» Цветан Соколов стал ключевым игроком матча, набрав 25 очков, сообщили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба.

В третьей и четвертой партиях «Белогорье» включилось в борьбу: успешные замены и лидерские действия капитана Павла Тетюхина позволили вырвать одну победу на тай-брейке. Однако в решающем сете ошибки белгородцев вновь сыграли против них. 39 очков, отданных сопернику за счёт собственного брака, стали критическим фактором в поражении.

Победа позволила «Динамо» укрепиться на втором месте таблицы, тогда как «Белогорье» теперь рискует уступить третье место санкт-петербургскому «Зениту», который сыграет с командой «Динамо-Урал» уже 9 января.

До встречи с «Динамо» белгородцы одолели нижегородский АСК со счетом 3:2, уступив первые две партии из-за неуверенной игры нападающих и ошибок в подаче. Замены, включение Андрея Подребинкина и усилия Тетюхина позволили команде вытащить матч.

Теперь белгородцев ожидает важный матч с «Зенитом» 13 января в Туле, который может определить их место в турнирной таблице.

Победа над нижегородским АСК подняла «Белогорье» в турнирной таблице
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#Анна Селищева#Белгородская область#Спорт#Белогорье#Волейбол#Поражение#Динамо#Белгород
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