«Динамо» взяло реванш у «Белогорья» благодаря ошибкам соперника

Posted 9 января, 06:37
Published 9 января, 06:37
Modified 9 января, 06:38
Updated 9 января, 06:38
Обе команды начали матч нервно, но москвичи с самого старта взяли лидерство, умело действуя на блоке и пользуясь сбоями в игре соперника. Первый и второй сеты белгородцы не справлялись с атакой и допускали серийные ошибки, которые хозяева быстро превращали в очки. Диагональный «Динамо» Цветан Соколов стал ключевым игроком матча, набрав 25 очков, сообщили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба.
В третьей и четвертой партиях «Белогорье» включилось в борьбу: успешные замены и лидерские действия капитана Павла Тетюхина позволили вырвать одну победу на тай-брейке. Однако в решающем сете ошибки белгородцев вновь сыграли против них. 39 очков, отданных сопернику за счёт собственного брака, стали критическим фактором в поражении.
Победа позволила «Динамо» укрепиться на втором месте таблицы, тогда как «Белогорье» теперь рискует уступить третье место санкт-петербургскому «Зениту», который сыграет с командой «Динамо-Урал» уже 9 января.
До встречи с «Динамо» белгородцы одолели нижегородский АСК со счетом 3:2, уступив первые две партии из-за неуверенной игры нападающих и ошибок в подаче. Замены, включение Андрея Подребинкина и усилия Тетюхина позволили команде вытащить матч.
Теперь белгородцев ожидает важный матч с «Зенитом» 13 января в Туле, который может определить их место в турнирной таблице.