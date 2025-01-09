«Динамо» взяло реванш у «Белогорья» благодаря ошибкам соперника

Обе команды начали матч нервно, но москвичи с самого старта взяли лидерство, умело действуя на блоке и пользуясь сбоями в игре соперника. Первый и второй сеты белгородцы не справлялись с атакой и допускали серийные ошибки, которые хозяева быстро превращали в очки. Диагональный «Динамо» Цветан Соколов стал ключевым игроком матча, набрав 25 очков, сообщили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба.