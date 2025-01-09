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Posted 9 января, 13:08

Published 9 января, 13:08

Modified 9 января, 13:10

Updated 9 января, 13:10

В Минобороны сообщили последние новости о ситуации в Курской области

Что нового известно об обстановке в Курской области?

9 января 2025, 13:08
Фото: Изображение Midjourney.

В Минобороны сообщили последние новости о ситуации в Курской области

Сюжет
Приграничье
В начале января стало известно о новом наступлении ВСУ в соседнем регионе. Что изменилось к 9 января, есть ли раненые среди мирных жителей?

Как всё начиналось?

Наступление ВСУ на Курскую область началось в девять часов утра 5 января — противник шёл в направлении Большого Солдатского.

В тот же день российские военнослужащие смогли уничтожить внушительную часть украинской колонны на подходе к хутору Бердин. Однако ВСУ разместили на границе ещё около 100 тыс. человек личного состава, которых постепенно вводили в боевые действия.

В то же время ВС РФ заявляли, что знали о планах противника, поэтому контрудар не стал для них неожиданностью.

Атаки на область продолжились и на следующий день: 6 января не раз объявляли ракетную опасность, а БПЛА пытались наносить новые удары на курские объекты.

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Сводка Минобороны РФ на 9 января

На сегодняшний день боевые действия с ВСУ на границе Курской области продолжаются. Ежедневно россиянам сообщают о достигнутых успехах в пресс-службе Министерства обороны.

Так, стало известно, что за минувшие сутки российские военнослужащие ликвидировали до 190 украинских бойцов. Также ВСУ потеряли боевую машину пехоты, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномёта, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, заявили в ведомстве.

Без раненых не обошлось

Из-за того, что ВСУ продолжают наносить удары по Курской области, ранения получил один мирный житель. Вечером 8 января под миномётный обстрел попал посёлок Тёткино Глушковского района. 61-летнего мужчину с осколочными ранениями пришлось госпитализировать.

В настоящее время здоровью жителя ничего не угрожает: тяжёлых последствий удалось избежать, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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Что насчёт разрушений?

За всё время атак со стороны Украины в Курской области разрушения получили 76 учреждений культуры, включая объекты культурного наследия.

Например, в сентябре сильные повреждения получила детская школа искусств, построенная в XIX веке, — от здания остались всего несколько стен. Обстрелы разрушили и Дома культуры в Рыльске, Судже и Коренево.

Как помогают бойцы отряда «Барс-Курск»?

На страже жителей Курской области стоят не только российские военнослужащие, но и бойцы «Барса», которые добровольно решили вступить в батальон на защиту своего региона и близких. В рамках контратаки ВСУ участники отряда охраняют стратегические объекты, патрулируют территорию и выполняют другие обязанности.

Из-за неспокойной обстановки всем бойцам повысили заработную плату до 120 тыс. рублей в месяц. После двух месяцев службы каждому также выплатят по 50 тыс. рублей в качестве «подъёмных».

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