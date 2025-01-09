Частные дома и авто белгородцев атаковали украинские дроны. Какие последствия?

Posted 9 января, 14:58
Published 9 января, 14:58
Modified 9 января, 15:00
Updated 9 января, 15:00
Первым от детонации FPV-дрона пострадал посёлок Борисовка Борисовского района. Из-за случившегося осколками посекло заборы двух домовладений. Пострадали и кровля одного частного дома с двумя легковыми авто.
Другой беспилотник пробил крышу и выбил окна в трёх квартирах в селе Никольское Белгородского района. В том же муниципалитете от атаки дрона пострадал посёлок Октябрьское: в двух машинах повреждены кузовы и стёкла.
В селе Коновалово Волоконовского района FPV-дрон выбил окна в одном домовладении.