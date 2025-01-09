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Posted 9 января, 14:58

Published 9 января, 14:58

Modified 9 января, 15:00

Updated 9 января, 15:00

Дроны ВСУ повредили частные дома и машины белгородцев

Частные дома и авто белгородцев атаковали украинские дроны. Какие последствия?

9 января 2025, 14:58
Фото: Изображение Midjourney.

Дроны ВСУ повредили частные дома и машины белгородцев

Сюжет
Обстрел
Сегодня, 9 января, под удар ВСУ попали сразу четыре поселения Белгородской области. По предварительной информации, никто из мирных жителей не получил ранения, однако зафиксировали ряд разрушений. Подробнее о последствиях рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Первым от детонации FPV-дрона пострадал посёлок Борисовка Борисовского района. Из-за случившегося осколками посекло заборы двух домовладений. Пострадали и кровля одного частного дома с двумя легковыми авто.

Другой беспилотник пробил крышу и выбил окна в трёх квартирах в селе Никольское Белгородского района. В том же муниципалитете от атаки дрона пострадал посёлок Октябрьское: в двух машинах повреждены кузовы и стёкла.

В селе Коновалово Волоконовского района FPV-дрон выбил окна в одном домовладении.

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