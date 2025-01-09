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Posted 9 января, 15:30

Published 9 января, 15:30

Modified 9 января, 15:30

Updated 9 января, 15:30

Поводов для беспокойства у белгородцев меньше не становится

Белгородцев пугают грохот в небе и подозрительные дорожные указатели

9 января 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. Поводов для беспокойства у белгородцев меньше не становится
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Новости Белгорода
Сегодня, 9 января, жители Белгородской области обсуждали нарушителей запрета запуска салютов и фейерверков, новые пугающие дорожные указатели о ближайших ПВР, а также популярные в новогодние праздники кинокартины. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Какие громкие звуки пугают белгородцев?

Правоохранительные органы нашли человека, который 1 января запустил фейерверк, нарушив при этом соответствующий запрет, действующий в регионе с апреля 2022 года. Его действия попали на видеозапись.

Оказалось, что виновному 44 года. Местный житель признался, что фейерверк получил в подарок от родственников, поэтому решил запустить его в честь Нового года.

В отношении мужчины составили административный протокол, ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Подобное происшествие случилось и 8 января, но уже в Губкине. Тогда жители испугались взрывов, вызванных запуском фейерверков. Глава округа передал информацию в полицию для расследования.

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Пугающие дорожные знаки появились под Белгородом

Жителей региона напугали новые дорожные указатели, которые гласят о ближайших пунктах временного размещения.

Знаки появились в праздничные выходные, но их с самого начала закрыли чёрной плёнкой, поэтому прочесть содержимые было нельзя. Позже одна из плёнок слетела. Один из таких знаков был замечен на трассе Волоконовка — Новый Оскол. Информация о том, установлены ли подобные знаки в других муниципалитетах области, пока отсутствует.

Сергей Бикетов, глава Волоконовского района, объяснил, что знаки предназначены для возможного временного перемещения жителей. Так как потребности в эвакуации пока нет, таблички закрыли плёнкой.

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Что лидировало в кинотеатрах на новогодних праздниках?

Белгородцы часто в новогодние выходные, несмотря на скудный выбор, посещали кинотеатры. Но что больше всего предпочитали смотреть взрослые и дети?

Как выяснила редакция Бел.Ру, жители приграничного региона чаще всего приходили в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Финист. Первый богатырь» (6+), который рассказывает о путешествиях воина. За время праздничных выходных жители посетили более 630 сеансов киноленты и отдали за эту услугу примерно 25 тыс. рублей.

После «Финиста» белгородцы отдавали предпочтение фильму «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+) и семейной комедии «Домовёнок Кузя» (6+). Всего состоялось 720 и 187 сеансов соответственно.

На четвёртом месте по популярности среди белгородцев расположилась 11-я часть «Ёлок» (6+), а на пятом — мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+).

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