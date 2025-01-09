Белгородцев пугают грохот в небе и подозрительные дорожные указатели

Знаки появились в праздничные выходные, но их с самого начала закрыли чёрной плёнкой, поэтому прочесть содержимые было нельзя. Позже одна из плёнок слетела. Один из таких знаков был замечен на трассе Волоконовка — Новый Оскол. Информация о том, установлены ли подобные знаки в других муниципалитетах области, пока отсутствует.