Белгородцев оштрафовали на 1,8 млн рублей за продажу самогона

Иногда подобные нарушения переходят в уголовную плоскость. За последние пять лет в Белгородской области зарегистрировано 33 преступления, связанные с продажей самогона. В 2020 и 2021 годах правоохранители зафиксировали по одному случаю, в 2022 году — три, в 2023 — восемь, а в 2024 году эта цифра выросла до 20.