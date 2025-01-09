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Posted 9 января, 07:10

Published 9 января, 07:10

Modified 9 января, 07:10

Updated 9 января, 07:10

Белгородцев стали чаще ловить на незаконной продаже самогона

Белгородцев оштрафовали на 1,8 млн рублей за продажу самогона

9 января 2025, 07:10
Фото: ru.freepik.com. Белгородцев стали чаще ловить на незаконной продаже самогона

Белгородцев в 2024-м стали чаще наказывать за незаконную продажу самогона

Сюжет
Алкоголь
В белгородском управлении МВД рассказали о росте числа правонарушений, связанных с незаконной торговлей алкогольной продукцией. За пять лет возбуждено 33 уголовных дела.

За последние три года по статье 14.17.1 КоАП РФ, касающейся «Незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам», правоохранительными органами составлено 101 административное постановление, пишет издание go31. Для сравнения: в 2022 году было зафиксировано девять таких случаев, в 2023 году — уже 23, а в 2024 году их количество достигло 69.

Штрафные санкции в общей сложности коснулись 86 жителей региона, которые выплатили суммарно 1 миллион 750 тысяч рублей.

Иногда подобные нарушения переходят в уголовную плоскость. За последние пять лет в Белгородской области зарегистрировано 33 преступления, связанные с продажей самогона. В 2020 и 2021 годах правоохранители зафиксировали по одному случаю, в 2022 году — три, в 2023 — восемь, а в 2024 году эта цифра выросла до 20.

Напомним, что акцизный налог на сладкие напитки, которые не содержат алкоголь, повысится до 10 ₽ за литр. Помимо этого, с начала года акциз на многие сорта пива увеличится на 4 ₽, что затронет также сидр, пуаре и медовуху. Для пива крепостью свыше 8,6% ставка акциза вырастет на 7 ₽.

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#Анна Селищева#Общество#Алкоголь#Самогон#Белгород
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