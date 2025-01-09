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Posted 9 января, 10:04

Published 9 января, 10:04

Modified 9 января, 10:04

Updated 9 января, 10:04

Мэр поручил БГБ разобраться с жалобой белгородцев на состав песко-соляной смеси

Белгородцам пришлось прятаться за остановкой из-за опасной песко-соляной смеси?

9 января 2025, 10:04
Фото: 1MI.

Мэр поручил БГБ разобраться с жалобой белгородцев на состав песко-соляной смеси

Сюжет
Новости Белгорода
Горожане жалуются, что щебёнка отлетает из-под колёс машин, представляя угрозу для пешеходов и повреждая автомобили. Валентин Демидов поручил Белгорблагоустройству разобраться.

Житель Белгорода рассказал об опасной песко-соляной смеси, которой обработали проспект Богдана Хмельницкого. Горожанин заявил, что в её составе была мелкая щебень.

«На проспекте Богдана Хмельницкого вылетала щебёнка из-под колёс машин в людей, все прятались за остановкой. А если в голову или глаз? Да и по машинам летят „кирпичи“», — переживает горожанин.

Мэр Белгорода Валентин Демидов пообещал, что будет проведена дополнительная проверка использования смеси на дорогах и приняты меры для устранения возможных рисков для безопасности жителей. В ситуации разберётся директор Белгорблагоустройства.

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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Белгород#Пескосоляная смесь#Валентин Демидов#Щебёнка
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