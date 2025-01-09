Белгородцам пришлось прятаться за остановкой из-за опасной песко-соляной смеси?

Posted 9 января, 10:04
Published 9 января, 10:04
Modified 9 января, 10:04
Updated 9 января, 10:04
Житель Белгорода рассказал об опасной песко-соляной смеси, которой обработали проспект Богдана Хмельницкого. Горожанин заявил, что в её составе была мелкая щебень.
«На проспекте Богдана Хмельницкого вылетала щебёнка из-под колёс машин в людей, все прятались за остановкой. А если в голову или глаз? Да и по машинам летят „кирпичи“», — переживает горожанин.
Мэр Белгорода Валентин Демидов пообещал, что будет проведена дополнительная проверка использования смеси на дорогах и приняты меры для устранения возможных рисков для безопасности жителей. В ситуации разберётся директор Белгорблагоустройства.