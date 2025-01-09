Белгородский «Салют» попрощался с несколькими футболистами

Posted 9 января, 14:27
Published 9 января, 14:27
Modified 9 января, 14:29
Updated 9 января, 14:29
В последний день 2024 года завершился срок действия контрактов у нескольких футболистов белгородского клуба «Салют». Среди покинувших команду — Богдан Кузьменко, Владислав Терёшкин, Андрей Цорн, Денис Белобаев, Николай Бояркин, Кирилл Гордеев, Тимофей Костенко, Александр Бурыкин и Илья Визнович.
В клубе поблагодарили игроков за их вклад в успехи команды и пожелали им удачи в дальнейшей карьере.
Напомним, что тренерский состав футбольного клуба «Салют» продлил контракты с командой на следующий сезон. Главный тренер Виктор Навоченко останется с клубом до конца 2025 года. Вместе с ним продолжат работать тренеры Андрей Репринцев, Илья Семёнов и Сергей Чеснаков. Навоченко возглавляет команду уже восьмой сезон подряд.