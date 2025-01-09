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Posted 9 января, 14:27

Published 9 января, 14:27

Modified 9 января, 14:29

Updated 9 января, 14:29

Покинувшие клуб игроки

Белгородский «Салют» попрощался с несколькими футболистами

9 января 2025, 14:27
Фото: пресс-служба клуба «Салют-Белгород». Покинувшие клуб игроки
Сюжет
Футбол
Девять игроков покинули белгородский клуб «Салют» из-за завершения контрактов. В числе ушедших — Богдан Кузьменко, Владислав Терёшкин, Андрей Цорн и другие, рассказали в пресс-службе клуба.

В последний день 2024 года завершился срок действия контрактов у нескольких футболистов белгородского клуба «Салют». Среди покинувших команду — Богдан Кузьменко, Владислав Терёшкин, Андрей Цорн, Денис Белобаев, Николай Бояркин, Кирилл Гордеев, Тимофей Костенко, Александр Бурыкин и Илья Визнович.

В клубе поблагодарили игроков за их вклад в успехи команды и пожелали им удачи в дальнейшей карьере.

Игроки, у которых завершился срок действия контрактов
Игроки, у которых завершился срок действия контрактов. Фото: Официальная группа ФК «Салют» ВКонтакте

Напомним, что тренерский состав футбольного клуба «Салют» продлил контракты с командой на следующий сезон. Главный тренер Виктор Навоченко останется с клубом до конца 2025 года. Вместе с ним продолжат работать тренеры Андрей Репринцев, Илья Семёнов и Сергей Чеснаков. Навоченко возглавляет команду уже восьмой сезон подряд.

Все тренеры белгородского «Салюта» решили продлить контракты с клубом
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