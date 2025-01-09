Белгородский «Салют» попрощался с несколькими футболистами

Напомним, что тренерский состав футбольного клуба «Салют» продлил контракты с командой на следующий сезон. Главный тренер Виктор Навоченко останется с клубом до конца 2025 года. Вместе с ним продолжат работать тренеры Андрей Репринцев, Илья Семёнов и Сергей Чеснаков. Навоченко возглавляет команду уже восьмой сезон подряд.