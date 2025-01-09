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Posted 9 января, 08:53

Published 9 января, 08:53

Modified 9 января, 08:53

Updated 9 января, 08:53

Руслан Сурин

Ананасы, папайя, манго и маракуйя: белгородец показал экзотический урожай

9 января 2025, 08:53
Фото: L1VE Старый Оскол. Руслан Сурин

Житель Старого Оскола вырастил в теплице тропические растения

Сюжет
Новости Старого Оскола
Руслан Сурин из Старого Оскола создал настоящую «зелёную» оранжерею на своём участке. В теплице площадью 500 квадратных метров растут редкие для наших широт растения: манго, папайя, авокадо и бананы. Успешное выращивание экзотики стало результатом многолетних экспериментов и труда.

Руслан Сурин из Старого Оскола стал одним из немногих россиян, кто успешно выращивает экзотические фрукты прямо в своём саду. На участке он построил теплицу площадью 500 квадратных метров, где созданы идеальные условия для тропических растений: пять независимых контуров отопления поддерживают нужную температуру и влажность. В этой «зелёной оранжерее» растёт настоящая экзотика: 11 сортов папайи, семь сортов манго, два оливковых дерева, шесть сортов ананасов, а также маракуйя, кофе, гранат, бананы и авокадо. Урожай с таких растений — это уже реальность, а не фантастика, пишет «L1VE Старый Оскол».

История увлечения Руслана экзотическими культурами началась более 20 лет назад, когда он на подоконнике в квартире посадил апельсин. Этот опыт стал началом его долгого пути в сельскохозяйственные эксперименты. Руслан не только стал разводить цитрусовые на подоконнике, но и перенёс увлечение в теплицу на своём участке в микрорайоне Дубрава, где он смог выращивать уже гораздо больше: лимоны, лаймы, манго и даже такие непривычные для наших широт фрукты — бананы и авокадо.

Для этого он переоборудовал теплицу: провёл водопровод, установил системы отопления и тщательно подобрал нужные удобрения. Конечно, этот процесс не был лёгким. Нередко ему приходилось пробовать разные способы и методы, чтобы добиться того, чтобы экзотические растения успешно прижились. И несмотря на сложность задачи, труд Руслана дал плоды — буквально. Он стал выращивать редкие для России сорта, которые по вкусу и качеству значительно превосходят те, что можно найти на полках супермаркетов.

Тропический урожай в теплице старооскольца
Тропический урожай в теплице старооскольца
Тропический урожай в теплице старооскольца
Тропический урожай в теплице старооскольца
Тропический урожай в теплице старооскольца. Фото: L1VE Старый Оскол

Сегодня теплица Руслана наполнена экзотикой: фруктами, которые удивляют своими формами, цветами и, конечно, вкусом. Он планирует расширять ассортимент и дальше и думает о выращивании кокосов и ананасов в условиях старооскольского климата.

Для мужчины, как и для его семьи, работа с растениями — это не только сельский труд, но и своего рода искусство, сообщает «Оскольский край». Он понимает: для того, чтобы вырастить экзотику в наших широтах, нужно гораздо больше, чем просто желание — нужно время, знания и старание.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Фрукты#Теплицы
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