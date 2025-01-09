Ананасы, папайя, манго и маракуйя: белгородец показал экзотический урожай

История увлечения Руслана экзотическими культурами началась более 20 лет назад, когда он на подоконнике в квартире посадил апельсин. Этот опыт стал началом его долгого пути в сельскохозяйственные эксперименты. Руслан не только стал разводить цитрусовые на подоконнике, но и перенёс увлечение в теплицу на своём участке в микрорайоне Дубрава, где он смог выращивать уже гораздо больше: лимоны, лаймы, манго и даже такие непривычные для наших широт фрукты — бананы и авокадо.