Ждать недолго: в Белгородскую область скоро вернётся зимняя погода

Плюсовая температура продержится в Белгородской области до конца недели

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Из-за внезапного «плюса» в столице региона закрыли открытые катки, а выпавший на днях снег почти полностью растаял. Но белгородцам не стоит прятать пуховики. Неужели это лишь небольшая передышка перед январскими морозами?