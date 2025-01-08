bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 12:57

Published 8 января, 12:57

Modified 8 января, 12:59

Updated 8 января, 12:59

Плюсовая температура продержится в Белгородской области до конца недели

Ждать недолго: в Белгородскую область скоро вернётся зимняя погода

8 января 2025, 12:57
Фото: 1MI.

Плюсовая температура продержится в Белгородской области до конца недели

Сюжет
Погода
Из-за внезапного «плюса» в столице региона закрыли открытые катки, а выпавший на днях снег почти полностью растаял. Но белгородцам не стоит прятать пуховики. Неужели это лишь небольшая передышка перед январскими морозами?

В среду, 8 января, синоптики из регионального Гидрометцентра обещают самые высокие показатели — примерно +7…+8 °C. Вдобавок ко всему пойдёт дождь.

С четверга, 9 января, температуры начнут постепенно снижаться. Днём будет около +4…+6 °C, дождь превратится в мокрый снег. Пройдёт вечером пятницы и утром субботы.

Уже с вечера 11 января воздух охладится до -3 °C. С 12 января снег будет идти уже полноценно, а ночью похолодает и до -5 °C.

Напомним, что Рождество в Белгородской области выдалось чересчур тёплым. Из-за этого даже пришлось временно закрыть два открытых катка в Белгороде.

Зима закончилась? Погода преподнесёт сюрприз белгородцам на Рождество
Узнать подробнее
Читайте также:
Ждать ли снега? Какая погода будет в первую пятницу нового годаБез снега, но с гололедицей: с какой погодой белгородцы проводят 2024 год?Поскользим без снега: какую погоду ждать белгородцам в последние дни 2024 года?
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Погода#Каток#Дождь#Снег#Температура#Зима#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика