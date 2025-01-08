Ждать недолго: в Белгородскую область скоро вернётся зимняя погода

Posted 8 января, 12:57
Published 8 января, 12:57
Modified 8 января, 12:59
Updated 8 января, 12:59
В среду, 8 января, синоптики из регионального Гидрометцентра обещают самые высокие показатели — примерно +7…+8 °C. Вдобавок ко всему пойдёт дождь.
С четверга, 9 января, температуры начнут постепенно снижаться. Днём будет около +4…+6 °C, дождь превратится в мокрый снег. Пройдёт вечером пятницы и утром субботы.
Уже с вечера 11 января воздух охладится до -3 °C. С 12 января снег будет идти уже полноценно, а ночью похолодает и до -5 °C.
Напомним, что Рождество в Белгородской области выдалось чересчур тёплым. Из-за этого даже пришлось временно закрыть два открытых катка в Белгороде.