«Я понимаю Россию»: Трамп назвал новые сроки предположительного завершения СВО

Posted 8 января, 13:21
Published 8 января, 13:21
Modified 8 января, 13:23
Updated 8 января, 13:23
За первую половину 2025 года Дональд Трамп надеется остановить горячую фазу специальной военной операции. «Надеюсь, что за шесть месяцев удастся», сказал он на встрече с журналистами в Мар-а-Лаго.
Причиной конфликта, по его мнению, стали решения ещё пока действующего президента США — Джо Байдена. Он, говорит Трамп, подвёл НАТО буквально «на порог» к России, когда Украина решила вступить в альянс. Следуя этой логике, Байден виноват в провале переговорного процесса между двумя странами.
«Я могу понять их [России — прим. ред.] чувства по этому поводу. Когда я услышал, как Байден ведёт переговоры, я сказал, что это закончится войной. Так и оказалось», — заявил Трамп.