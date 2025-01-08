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Posted 8 января, 13:21

Published 8 января, 13:21

Modified 8 января, 13:23

Updated 8 января, 13:23

Дональд Трамп возложил ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной на Джо Байдена

«Я понимаю Россию»: Трамп назвал новые сроки предположительного завершения СВО

8 января 2025, 13:21
Фото: ABC News. Дональд Трамп возложил ответственность за военный конфликт между Россией и Украиной на Джо Байдена

Дональд Трамп сделал заявление по поводу ожидаемой даты окончания спецоперации

Сюжет
СВО
На второй после своего избрания пресс-конференции бывший-будущий президент Америки сделал множество громких заявлений. Одно из них — новая предполагаемая дата окончания военного конфликта России и Украины.

За первую половину 2025 года Дональд Трамп надеется остановить горячую фазу специальной военной операции. «Надеюсь, что за шесть месяцев удастся», сказал он на встрече с журналистами в Мар-а-Лаго.

Причиной конфликта, по его мнению, стали решения ещё пока действующего президента США — Джо Байдена. Он, говорит Трамп, подвёл НАТО буквально «на порог» к России, когда Украина решила вступить в альянс. Следуя этой логике, Байден виноват в провале переговорного процесса между двумя странами.

«Я могу понять их [России — прим. ред.] чувства по этому поводу. Когда я услышал, как Байден ведёт переговоры, я сказал, что это закончится войной. Так и оказалось», — заявил Трамп.
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#Валерия Колесникова#Украина#Россия#Дональд Трамп#Война#Переговоры#Джо Байден#СВО
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