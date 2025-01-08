Власти встретились с недовольными бойцами «Барс-Белгород». Что обсуждали?

Posted 8 января, 09:57
Published 8 января, 09:57
Modified 8 января, 14:43
Updated 8 января, 14:43
Губернатор подвёл итоги первых встреч с бойцами отряда «Барс-Белгород» и их родственниками. До этого от них поступило множество вопросов, после чего власти решили организовать кустарные собрания. На них присутствовали командир батальона, куратор Министерства обороны РФ, министр соцзащиты и главы муниципалитетов.
На повестке дня было сразу две горячие темы. Первая из них — питание служащих как на полигонах, так и на отдельных точках. Губернатор отметил, что думал, будто «этот вопрос давно решён, но проблема ещё частично остаётся».
Вторая — порядок формирования выплат. Она возникла, как говорят власти, из-за недостаточного информирования «барсов» и их близких. О том, как рассчитывают зарплату бойцов, мы уже писали тут.
Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении к жителям уточнил, что такие же встречи власти проведут со всеми подразделениями добровольческого формирования.