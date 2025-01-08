bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 09:57

Published 8 января, 09:57

Modified 8 января, 14:43

Updated 8 января, 14:43

Белгородские власти решили регулярно встречаться с участниками «Барс-Белгород»

Власти встретились с недовольными бойцами «Барс-Белгород». Что обсуждали?

8 января 2025, 09:57
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Белгородские власти решили регулярно встречаться с участниками «Барс-Белгород»

Гладков подвёл итоги встреч с бойцами отряда «Барс-Белгород» и их семьями

Сюжет
Выплаты
Анонсированные недавно региональным правительством встречи с «барсами» и их семьями всё-таки провели. О чём говорили и к чему, как сказал губернатор, «возникли вопросы»?

Губернатор подвёл итоги первых встреч с бойцами отряда «Барс-Белгород» и их родственниками. До этого от них поступило множество вопросов, после чего власти решили организовать кустарные собрания. На них присутствовали командир батальона, куратор Министерства обороны РФ, министр соцзащиты и главы муниципалитетов.

На повестке дня было сразу две горячие темы. Первая из них — питание служащих как на полигонах, так и на отдельных точках. Губернатор отметил, что думал, будто «этот вопрос давно решён, но проблема ещё частично остаётся».

Вторая — порядок формирования выплат. Она возникла, как говорят власти, из-за недостаточного информирования «барсов» и их близких. О том, как рассчитывают зарплату бойцов, мы уже писали тут.

Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении к жителям уточнил, что такие же встречи власти проведут со всеми подразделениями добровольческого формирования.

Собственное знамя обрёл батальон «Барс-Белгород». Как оно выглядит?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сказал, что губернатор не выплачивает»: Гладков пожурил белгородца из «Барса»«Обиды на пустом месте»: Гладков поручил поговорить с семьями бойцов «Барса»Чтобы трагедия не повторилась: белгородец вступил в «Барс» после обстрела 30 декабря
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Выплаты#Питание#Вячеслав Гладков#Встречи#СВО#Барс-Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика