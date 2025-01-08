Власти решают проблемы «Барса-Белгород», а Трамп раскрыл дату окончания СВО

Posted 8 января, 15:30
Published 8 января, 15:30
Modified 8 января, 15:30
Updated 8 января, 15:30
Региональное правительство отчиталось по итогам первых встреч с участниками добровольческого формирования «Барс-Белгород». Их организовали после того, как военнослужащие и их семьи пожаловались на проблемы с питанием и недоукомплектование формы.
Обсудили не только это, но и ещё раз проговорили порядок формирования выплат. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.
Подобные встречи теперь будут иметь регулярный характер. Их проведут со всеми подразделениями отряда.
Неожиданный «плюс» на термометре заставил власти Белгорода временно закрыть катки, на улицах растаял свежий снег, но это всё ненадолго. Ведь потепление сойдёт на нет к ближайшим выходным.
По прогнозу синоптиков, уже с сегодняшнего дня столбик начнёт медленно, но верно ползти вниз, а дождь превратится в мокрый снег. С новой недели температурный режим выровняется, уйдёт в минусовые значения.
Будущий президент Америки Дональд Трамп на своей последней пресс-конференции заявил, что надеется остановить военные действия между Россией и Украиной «за шесть месяцев» 2025 года.
Он в этом мнении не одинок. Ранее редакция Бел.Ру собирала мнения разных политиков и экспертов на данную тему.
По мнению Трампа, причиной конфликта стали действия президента США Джо Байдена, который, по его словам, подвёл НАТО к самой границе с Россией. Переговоры между двумя странами оказались неудачными именно из-за Байдена.