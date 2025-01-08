Власти решают проблемы «Барса-Белгород», а Трамп раскрыл дату окончания СВО

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Губернатор и мэр Белгорода рассказали подробности того, чем закончилась встреча с участниками «Барса» и их родственниками. В регионе пока слишком тепло, но это ненадолго. Дональд Трамп возложил ответственность за СВО на своего предшественника и назвал дату окончания спецоперации.