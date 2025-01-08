bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 января, 15:30

Published 8 января, 15:30

Modified 8 января, 15:30

Updated 8 января, 15:30

Власти решают проблемы «Барса-Белгород», а Трамп раскрыл дату окончания СВО

Власти решают проблемы «Барса-Белгород», а Трамп раскрыл дату окончания СВО

8 января 2025, 15:30
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова.
Сюжет
Погода
Губернатор и мэр Белгорода рассказали подробности того, чем закончилась встреча с участниками «Барса» и их родственниками. В регионе пока слишком тепло, но это ненадолго. Дональд Трамп возложил ответственность за СВО на своего предшественника и назвал дату окончания спецоперации.

Проблемы «Барсов»

Региональное правительство отчиталось по итогам первых встреч с участниками добровольческого формирования «Барс-Белгород». Их организовали после того, как военнослужащие и их семьи пожаловались на проблемы с питанием и недоукомплектование формы.

Обсудили не только это, но и ещё раз проговорили порядок формирования выплат. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Подобные встречи теперь будут иметь регулярный характер. Их проведут со всеми подразделениями отряда.

Власти встретились с недовольными бойцами «Барс-Белгород». Что обсуждали?
Узнать подробнее

Скоро подморозит

Неожиданный «плюс» на термометре заставил власти Белгорода временно закрыть катки, на улицах растаял свежий снег, но это всё ненадолго. Ведь потепление сойдёт на нет к ближайшим выходным.

По прогнозу синоптиков, уже с сегодняшнего дня столбик начнёт медленно, но верно ползти вниз, а дождь превратится в мокрый снег. С новой недели температурный режим выровняется, уйдёт в минусовые значения.

Ждать недолго: в Белгородскую область скоро вернётся зимняя погода
Узнать подробнее

Когда закончится СВО?

Будущий президент Америки Дональд Трамп на своей последней пресс-конференции заявил, что надеется остановить военные действия между Россией и Украиной «за шесть месяцев» 2025 года.

Он в этом мнении не одинок. Ранее редакция Бел.Ру собирала мнения разных политиков и экспертов на данную тему.

По мнению Трампа, причиной конфликта стали действия президента США Джо Байдена, который, по его словам, подвёл НАТО к самой границе с Россией. Переговоры между двумя странами оказались неудачными именно из-за Байдена.

«Я понимаю Россию»: Трамп назвал новые сроки предположительного завершения СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Скользить не на чем: два открытых катка в Белгороде вновь закрылисьНочью под Белгородом было громко. Что произошло?Пока по 20? Что происходит со стоимостью проезда в автобусах в Белгороде
#Валерия Колесникова#Погода#Украина#Россия#Дональд Трамп#Белгород#Джо Байден#СВО#Барс-Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика