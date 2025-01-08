Скользить не на чем: два открытых катка в Белгороде вновь закрылись

В Белгороде из-за непогоды закрыли два ледовых катка

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Погода лишила белгородцев ещё одной новогодней радости. Покататься на коньках жители столицы региона смогут в ближайшее время только на крытых катках. Закрывают их уже не в первый раз, причина не изменилась — внезапное потепление.