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Posted 8 января, 10:57

Published 8 января, 10:57

Modified 8 января, 12:09

Updated 8 января, 12:09

Власти Белгорода рассказали о внезапном закрытии двух катков в городе

Скользить не на чем: два открытых катка в Белгороде вновь закрылись

8 января 2025, 10:57
Фото: Мэрия Белгорода. Власти Белгорода рассказали о внезапном закрытии двух катков в городе

В Белгороде из-за непогоды закрыли два ледовых катка

Сюжет
Погода
Погода лишила белгородцев ещё одной новогодней радости. Покататься на коньках жители столицы региона смогут в ближайшее время только на крытых катках. Закрывают их уже не в первый раз, причина не изменилась — внезапное потепление.

После того, как на Рождество температура воздуха в Белгороде поднялась до +4 °C, в городской администрации решили временно закрыть открытые катки. Речь идёт о ледовых дорожках в Центральном парке имени Ленина и катке на улице Есенина. Лёд там из-за «плюса» начал таять, кататься стало невозможно.

Дорожки, кстати, уже закрывали в конце декабря 2024 года, хоть и ненадолго. В Белгороде тогда тоже несколько дней держалась плюсовая температура. Хотя тогда Есенинский каток выступил для горожан альтернативой.

Когда катки откроют вновь — неизвестно. Очевидно, что нужно ждать похолодания. По прогнозам синоптиков, оно не придёт в регион до начала следующей недели. Пока что специалисты планируют обновить ледовое покрытие.

Почему закрылся и когда откроется каток в парке Ленина в Белгороде?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Погода#Каток#Есенина#Центральный парк#Белгород#Ледовые дорожки
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