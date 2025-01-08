Скользить не на чем: два открытых катка в Белгороде вновь закрылись

Posted 8 января, 10:57
Published 8 января, 10:57
Modified 8 января, 12:09
Updated 8 января, 12:09
После того, как на Рождество температура воздуха в Белгороде поднялась до +4 °C, в городской администрации решили временно закрыть открытые катки. Речь идёт о ледовых дорожках в Центральном парке имени Ленина и катке на улице Есенина. Лёд там из-за «плюса» начал таять, кататься стало невозможно.
Дорожки, кстати, уже закрывали в конце декабря 2024 года, хоть и ненадолго. В Белгороде тогда тоже несколько дней держалась плюсовая температура. Хотя тогда Есенинский каток выступил для горожан альтернативой.
Когда катки откроют вновь — неизвестно. Очевидно, что нужно ждать похолодания. По прогнозам синоптиков, оно не придёт в регион до начала следующей недели. Пока что специалисты планируют обновить ледовое покрытие.