Пропавшего в Белгородской области 16-летнего парня нашли

Posted 8 января, 08:25
Published 8 января, 08:25
Modified 8 января, 08:27
Updated 8 января, 08:27
О пропаже Александра Кириллова сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Там рассказали, что подросток 6 января примерно в 16:00 ушёл и не вернулся домой.
Вечером 7 января следователи установили его местонахождение. Парня благополучно вернули домой, а с ним и его родители провели необходимые беседы.
Что именно стало причиной ухода, так и не уточнили. После завершения проверки по данному факту примут процессуальное решение.
Ещё одно таинственное исчезновение произошло прямо перед боем курантов на Новый год. Исчезла жительница Алексеевки.