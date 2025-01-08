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Posted 8 января, 08:25

Published 8 января, 08:25

Modified 8 января, 08:27

Updated 8 января, 08:27

16-летнего подростка из Старого Оскола, который пропал 6 января, нашли

Пропавшего в Белгородской области 16-летнего парня нашли

8 января 2025, 08:25
Фото: Изображение Midjourney. 16-летнего подростка из Старого Оскола, который пропал 6 января, нашли

Ушедшего из дома старооскольского подростка нашли

О местонахождении несовершеннолетнего ничего не было известно примерно сутки. Почему юноша исчез, где был и что теперь ждёт его и его родителей? Рассказали в белгородском Следкоме.

О пропаже Александра Кириллова сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Там рассказали, что подросток 6 января примерно в 16:00 ушёл и не вернулся домой.

Вечером 7 января следователи установили его местонахождение. Парня благополучно вернули домой, а с ним и его родители провели необходимые беседы.

Что именно стало причиной ухода, так и не уточнили. После завершения проверки по данному факту примут процессуальное решение.

Ещё одно таинственное исчезновение произошло прямо перед боем курантов на Новый год. Исчезла жительница Алексеевки.

Жительница Белгородской области пропала перед боем курантов
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Лиза Алерт#Подросток#Пропал подросток
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