Гадания на Рождество и Святки 2025 года: как заглянуть в будущее дома

В России Рождество отмечают 7 января. За ним следует период Святок, который длится до Крещения, то есть до 19 января. В старину эти две недели считались временем, когда границы между мирами становятся особенно тонкими, а значит, возможно заглянуть за горизонт событий. Святки были насыщены обрядами, в том числе колядками, маскарадами и, конечно, ворожбой. Сегодня мы знаем множество вариантов гаданий, которые, по поверью, работают особенно точно именно в эти дни.