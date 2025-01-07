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Posted 7 января, 15:26

Published 7 января, 15:26

Modified 7 января, 21:16

Updated 7 января, 21:16

Пропавший подросток

В Старом Осколе не могут найти 16-летнего подростка в красной куртке

7 января 2025, 15:26
Фото: Изображение Midjourney. Пропавший подросток

В Старом Осколе пропал подросток 16 лет в красной куртке и синих штанах

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Новости Белгорода
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Белгородской области региональный СК опубликовали пост с информацией о подростке, который пропал в Старом Осколе. В последний раз он вышел из дома вчера, 6 января, примерно в 16:00.

Мальчик одет в красную куртку с тёмным капюшоном, синие спортивные штаны и кроссовки. Подросток — худощавого телосложения, карие глаза и тёмные волосы. Рост пропавшего примерно 160 см. Юноша родился 30 мая 2008 года.

На данный момент СК проводит доследственную проверку. При наличии какой-либо информации о пропавшем можно позвонить на номер 89103699437, чтобы связаться с дежурным следственного управления, или обратиться в полицию по номеру 102.

Также по бесплатному по РФ номеру 88007005452 можно связаться со спасательно-поисковым отрядом «ЛизаАлерт» в Белгородской области. Для помощи в поисках доступен звонок и по номеру 112.

Дополнение. В 18:37 волонтëры сообщили, что нашли подростка. С ним всë в порядке.

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