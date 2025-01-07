В Старом Осколе не могут найти 16-летнего подростка в красной куртке

Posted 7 января, 15:26
Published 7 января, 15:26
Modified 7 января, 21:16
Updated 7 января, 21:16
Мальчик одет в красную куртку с тёмным капюшоном, синие спортивные штаны и кроссовки. Подросток — худощавого телосложения, карие глаза и тёмные волосы. Рост пропавшего примерно 160 см. Юноша родился 30 мая 2008 года.
На данный момент СК проводит доследственную проверку. При наличии какой-либо информации о пропавшем можно позвонить на номер 89103699437, чтобы связаться с дежурным следственного управления, или обратиться в полицию по номеру 102.
Также по бесплатному по РФ номеру 88007005452 можно связаться со спасательно-поисковым отрядом «ЛизаАлерт» в Белгородской области. Для помощи в поисках доступен звонок и по номеру 112.
Дополнение. В 18:37 волонтëры сообщили, что нашли подростка. С ним всë в порядке.