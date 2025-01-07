Уместно ли «Укрытие» на этикетке? Белгородку возмутило название пива в местном баре

Вчера жительница Белгорода обратилась к губернатору под одним из постов, заявив, что подобные идеи и название неуместны. Особенно это касается того, что укрытия, в честь которых напиток и назван, каждый день спасают жизни людям. Валентин Демидов ответил женщине, что она может обратиться по данному поводу в Роспотребнадзор, чтобы правомерно решить вопрос об уместности названия пива «Укрытие». В ответ на это белгородка заявила, что мэру стоит самостоятельно «наводить порядок» в городе. Жалобу на подобное название алкогольного напитка поддержали не все белгородцы.