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Posted 7 января, 13:06

Published 7 января, 13:06

Modified 7 января, 13:46

Updated 7 января, 13:46

Скандальное пиво «Укрытие» в Белгороде

Уместно ли «Укрытие» на этикетке? Белгородку возмутило название пива в местном баре

7 января 2025, 13:06
Фото: bel.ru. Скандальное пиво «Укрытие» в Белгороде

В Белгородской области бар начал выпуск пива под названием «Укрытие»

Сюжет
Приграничье
Название пива «Укрытие», выпущенного в одном из белгородских баров, вызвало негодование среди некоторых жителей Белгородской области. Вопрос об уместности подобной акции губернатору вчера задала белгородка, которой мэр посоветовал обратиться в РПН. Возмущение разделили не все белгородцы.

Один из баров выпустил пиво под названием «Укрытие», чтобы подбодрить и поддержать белгородцев в сложной обстановке. Однако такие «акты поддержки» понравились не всем жителям региона.

Вчера жительница Белгорода обратилась к губернатору под одним из постов, заявив, что подобные идеи и название неуместны. Особенно это касается того, что укрытия, в честь которых напиток и назван, каждый день спасают жизни людям. Валентин Демидов ответил женщине, что она может обратиться по данному поводу в Роспотребнадзор, чтобы правомерно решить вопрос об уместности названия пива «Укрытие». В ответ на это белгородка заявила, что мэру стоит самостоятельно «наводить порядок» в городе. Жалобу на подобное название алкогольного напитка поддержали не все белгородцы.

А вот так выглядит сам «виновник» возникшего вопроса об этичности.

Пиво «Укрытие», которые выпустил один из баров Белгорода
Пиво «Укрытие», которые выпустил один из баров Белгорода. Фото: bel.ru

Подобные ситуации ранее уже возникали. Так, на полках магазинов Белгорода покупатели ещё в 2022 году заметили водку «ВZVОД» с надписью «Сила V правде» от производителя «Белвино», что также вызвало негодование даже за пределами региона.

Водка «ВZVОД» в Белгороде
Водка «ВZVОД» в Белгороде. Фото: «Фонарь»
В Белгороде начали производить водку «ВZVОД»
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