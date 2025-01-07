Уместно ли «Укрытие» на этикетке? Белгородку возмутило название пива в местном баре

Posted 7 января, 13:06
Published 7 января, 13:06
Modified 7 января, 13:46
Updated 7 января, 13:46
Один из баров выпустил пиво под названием «Укрытие», чтобы подбодрить и поддержать белгородцев в сложной обстановке. Однако такие «акты поддержки» понравились не всем жителям региона.
Вчера жительница Белгорода обратилась к губернатору под одним из постов, заявив, что подобные идеи и название неуместны. Особенно это касается того, что укрытия, в честь которых напиток и назван, каждый день спасают жизни людям. Валентин Демидов ответил женщине, что она может обратиться по данному поводу в Роспотребнадзор, чтобы правомерно решить вопрос об уместности названия пива «Укрытие». В ответ на это белгородка заявила, что мэру стоит самостоятельно «наводить порядок» в городе. Жалобу на подобное название алкогольного напитка поддержали не все белгородцы.
А вот так выглядит сам «виновник» возникшего вопроса об этичности.
Подобные ситуации ранее уже возникали. Так, на полках магазинов Белгорода покупатели ещё в 2022 году заметили водку «ВZVОД» с надписью «Сила V правде» от производителя «Белвино», что также вызвало негодование даже за пределами региона.