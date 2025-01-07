Шесть пожаров за сутки: в Ивнянском районе белгородец решил покурить и погиб

Posted 7 января, 10:20
Published 7 января, 10:20
Modified 7 января, 10:22
Updated 7 января, 10:22
Так, в Ивнянском районе в селе Богатое очередной случай неосторожного курения привёл к возгоранию в частном доме на площади 54 м². Погиб мужчина 64 лет.
Также возгорание произошло в Прохоровском районе, где полностью сгорел дома в Радьковке. К пожару привёл монтаж электрооборудования без соблюдения правил безопасности и необходимых предписаний.
В Белгородском районе в Таврово-7 тоже из-за проблем с электрооборудованием сгорела баня. Кроме того, на месте зафиксировали недостатки в самой конструкции.
В Белгороде загорелся Ford Focus на улице Шаландина и вентиляция ларьке на улице Белгородского Полка. В Старом Осколе в мкр. Макаренко горел мусор.
Ещё один мужчина погиб из-за сигарет в конце декабря. Произошло это в Красненском районе, в одном из домов в Готовье. Умер 47-летний мужчина и пострадала 66-летняя женщина.