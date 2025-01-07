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Posted 7 января, 10:20

Published 7 января, 10:20

Modified 7 января, 10:22

Updated 7 января, 10:22

Возгорание из-за неосторожного курения в доме

Шесть пожаров за сутки: в Ивнянском районе белгородец решил покурить и погиб

7 января 2025, 10:20
Фото: 1MI. Возгорание из-за неосторожного курения в доме

В Белгородской области из-за неосторожного курения погиб 64-летний мужчина

Сюжет
Пожар
Согласно официальной информации от МЧС России по Белгородской области, за прошедшие 24 часа на территории региона зафиксированы шесть пожаров. Есть жертвы.

Так, в Ивнянском районе в селе Богатое очередной случай неосторожного курения привёл к возгоранию в частном доме на площади 54 м². Погиб мужчина 64 лет.

Житель Белгородской области погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
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Также возгорание произошло в Прохоровском районе, где полностью сгорел дома в Радьковке. К пожару привёл монтаж электрооборудования без соблюдения правил безопасности и необходимых предписаний.

В Белгородском районе в Таврово-7 тоже из-за проблем с электрооборудованием сгорела баня. Кроме того, на месте зафиксировали недостатки в самой конструкции.

В Белгороде загорелся Ford Focus на улице Шаландина и вентиляция ларьке на улице Белгородского Полка. В Старом Осколе в мкр. Макаренко горел мусор.

Возгорание в частном доме в Ивнянском районе, где погиб мужчина
Возгорание в частном доме в Ивнянском районе, где погиб мужчина
Возгорание в частном доме в Ивнянском районе, где погиб мужчина. Фото: МЧС России по белгородской области

Ещё один мужчина погиб из-за сигарет в конце декабря. Произошло это в Красненском районе, в одном из домов в Готовье. Умер 47-летний мужчина и пострадала 66-летняя женщина.

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