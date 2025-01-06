Рождественский сочельник: как провести 6 января, традиции и запреты

Также в этот день не принято заниматься тяжёлым трудом, как и во многие другие важные даты церковного календаря. Вместе с тем разнятся рекомендации по уборке: одни источники указывают, что готовить жильё к встрече большого праздника — это нормально, другие же советуют перенести уборку на другой день.