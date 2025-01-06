Рождественский сочельник: как провести 6 января, традиции и запреты

Posted 6 января, 10:17
Published 6 января, 10:17
Modified 6 января, 10:26
Updated 6 января, 10:26
Рождественский сочельник у православных христиан отмечается 6 января. Эта дата перед большим праздником — Рождеством Христовым. Сочельник отмечают также католики и протестанты, но раньше — 24 декабря.
Примечательно, что в январе верующих Русской Православной Церкви ожидает ещё один сочельник, но уже Крещенский. Важную дату православные христиане отметят 18 января.
Происхождение слова связано с кушаньем под названием сочиво. Это блюдо похоже на кашу из злаков: готовят его обычно из риса, пшена. К сочиву добавляют мёд, также кашу могут дополнить орехами, яблоками, ягодами.
Сочиво похоже на другие блюда — например, кутью или коливо. Однако кутья подаётся на поминках, а коливо — в пятницу первой недели Великого поста.
Сочельник — день строгого поста. Принято считать, что в этот день верующие не принимают еду (за исключением сочива) «до появления на небе первой звезды».
Однако есть мнение, что можно приготовить и другие постные блюда, кроме сочива. Вместе с тем стоит воздержаться от употребления, например, рыбы.
В Сети есть немало рецептов «12 постных блюд сочельника». В этот список входят, помимо кутьи и (почему-то) рыбы:
В то же время некоторые православные ресурсы называют этот список «псевдотрадицией».
Как было сказано ранее, в Рождественский сочельник стоит отказаться от застолья и разнообразных блюд. Так как это день строгого поста, нужно обратить внимание на более скромную пищу.
Также в этот день не принято заниматься тяжёлым трудом, как и во многие другие важные даты церковного календаря. Вместе с тем разнятся рекомендации по уборке: одни источники указывают, что готовить жильё к встрече большого праздника — это нормально, другие же советуют перенести уборку на другой день.
Что же касается гаданий, то Церковь их не одобряет. Хотя в народе в Рождественский сочельник принято гадать на суженого.
Прежде всего в Рождественский сочельник принято посещать церковные службы. После похода в церковь лучше остаться дома и провести время в кругу семьи.
Некоторые православные христиане хотят причаститься в Рождественский сочельник. Однако стоит помнить, что перед этим нужно не только соблюсти пост, но и исповедоваться.
Вместе с тем есть традиция колядовать в Рождественский сочельник. Однако не все священники считают, что это стоит делать с вечера 6 января.