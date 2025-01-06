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Posted 6 января, 10:17

Published 6 января, 10:17

Modified 6 января, 10:26

Updated 6 января, 10:26

Рождественский сочельник отмечается 6 января

Рождественский сочельник: как провести 6 января, традиции и запреты

6 января 2025, 10:17
Фото: 1MI. Рождественский сочельник отмечается 6 января

Православные христиане встречают Рождественский сочельник

Православные христиане в России поздравляют друг друга с Рождественским сочельником. В чём его суть, почему он так называются и какие правила действуют в этот день?

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Рождественский сочельник у православных христиан отмечается 6 января. Эта дата перед большим праздником — Рождеством Христовым. Сочельник отмечают также католики и протестанты, но раньше — 24 декабря.

Примечательно, что в январе верующих Русской Православной Церкви ожидает ещё один сочельник, но уже Крещенский. Важную дату православные христиане отметят 18 января.

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Почему такое название — «сочельник»?

Происхождение слова связано с кушаньем под названием сочиво. Это блюдо похоже на кашу из злаков: готовят его обычно из риса, пшена. К сочиву добавляют мёд, также кашу могут дополнить орехами, яблоками, ягодами.

Сочиво похоже на другие блюда — например, кутью или коливо. Однако кутья подаётся на поминках, а коливо — в пятницу первой недели Великого поста.

Что можно поставить на стол в сочельник

Сочельник — день строгого поста. Принято считать, что в этот день верующие не принимают еду (за исключением сочива) «до появления на небе первой звезды».

Однако есть мнение, что можно приготовить и другие постные блюда, кроме сочива. Вместе с тем стоит воздержаться от употребления, например, рыбы.

В Сети есть немало рецептов «12 постных блюд сочельника». В этот список входят, помимо кутьи и (почему-то) рыбы:

  • компот,
  • голубцы с кашей, картофелем или грибами,
  • вареники с капустой или картошкой,
  • постные блины,
  • винегрет,
  • тушёная капуста,
  • борщ с ушками,
  • маринованные грибы,
  • постная выпечка,
  • печёные яблоки.

В то же время некоторые православные ресурсы называют этот список «псевдотрадицией».

От обильного застолья в Рождественский сочельник стоит отказаться, так как это день строгого поста
От обильного застолья в Рождественский сочельник стоит отказаться, так как это день строгого поста. Фото: Изображение Midjourney

Что нельзя делать в Рождественский сочельник?

Как было сказано ранее, в Рождественский сочельник стоит отказаться от застолья и разнообразных блюд. Так как это день строгого поста, нужно обратить внимание на более скромную пищу.

Также в этот день не принято заниматься тяжёлым трудом, как и во многие другие важные даты церковного календаря. Вместе с тем разнятся рекомендации по уборке: одни источники указывают, что готовить жильё к встрече большого праздника — это нормально, другие же советуют перенести уборку на другой день.

Что же касается гаданий, то Церковь их не одобряет. Хотя в народе в Рождественский сочельник принято гадать на суженого.

В Рождественский сочельник принято посещать богослужения, а уже после лучше провести время дома с родными и близкими
В Рождественский сочельник принято посещать богослужения, а уже после лучше провести время дома с родными и близкими. Фото: 1MI

Что можно делать в Рождественский сочельник?

Прежде всего в Рождественский сочельник принято посещать церковные службы. После похода в церковь лучше остаться дома и провести время в кругу семьи.

Некоторые православные христиане хотят причаститься в Рождественский сочельник. Однако стоит помнить, что перед этим нужно не только соблюсти пост, но и исповедоваться.

Вместе с тем есть традиция колядовать в Рождественский сочельник. Однако не все священники считают, что это стоит делать с вечера 6 января.

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#Инна Рогова#Общество#Религия#Рождество#Россия#Сочельник#Все материалы авторов#Рождественский сочельник
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