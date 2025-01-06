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Posted 6 января, 12:23

Published 6 января, 12:23

Modified 6 января, 12:25

Updated 6 января, 12:25

Минобороны РФ: Попытка прорыва ВСУ в Курской области пресечена

Новое наступление ВСУ в Курской области: что известно об обстановке?

6 января 2025, 12:23
Фото: 1MI.

Минобороны РФ: Попытка прорыва ВСУ в Курской области пресечена

Сюжет
Приграничье
Накануне стало известно о новых попытках ВСУ продвинуться в Курской области. Что известно о ситуации в соседнем с Белгородской областью регионе по состоянию на 6 января?

О новых попытках наступления в Курской области стало известно 5 января. Военкоры сообщали, что атаки ВСУ начались с утра, позже информацию подтвердили в Минобороны РФ. При этом российские военные заявили, что знали о готовившейся контратаке со стороны противника.

Что известно о ситуации в соседнем регионе по состоянию на 6 января?

Что говорят в Минобороны РФ?

ВСУ накануне предприняли контратаку в направлении Большого Солдатского. Цель противника, как считают в Минобороны, заключается в остановке наступления российских войск на курском направлении.

Попытка прорыва ВСУ пресечена, заявили в военном ведомстве. Основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. ВСУ в результате потеряли более 150 бойцов.

Всего же за минувшие сутки противник лишился до 485 военнослужащих. Четверо бойцов ВСУ сдались в плен.

Операция на Курском направлении продолжается, подчеркнули в Минобороны РФ.

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Атаки на Курскую область

Вместе с тем только 6 января в Курской области до 15:00 девять раз объявляли ракетную опасность, сообщает местный оперштаб. Известно, что утром в регионе была уничтожена одна украинская ракета, вторую сбили днём.

Кроме того, не прекращаются атаки беспилотников. Минувшей ночью сбито семь БПЛА, в период с 11:00 до 13:00 — ещё два.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Позиция региональной власти

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ещё накануне заявил, что считает «неправильным и даже недопустимым» комментировать действия ВС РФ и оценивать боевую обстановку. Чиновник и ранее призывал подчинённых не называть цифры и населённые пункты, а также не «выступать как военачальники».

Вместе с тем Хинштейн призвал курян из «серой зоны» пока не возвращаться домой из-за неспокойной обстановки.

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ВСУ вторглись в Курскую область ещё в августе 2024 года. Обстановка в соседнем регионе всё ещё остаётся непростой, однако президент Владимир Путин уверен, что российские военные выбьют противника из приграничья.

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#Инна Рогова#Происшествия#Курская область#Минобороны#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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