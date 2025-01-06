Новое наступление ВСУ в Курской области: что известно об обстановке?

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ещё накануне заявил, что считает «неправильным и даже недопустимым» комментировать действия ВС РФ и оценивать боевую обстановку. Чиновник и ранее призывал подчинённых не называть цифры и населённые пункты, а также не «выступать как военачальники».