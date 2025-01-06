Новое наступление ВСУ в Курской области: что известно об обстановке?

Posted 6 января, 12:23
Published 6 января, 12:23
Modified 6 января, 12:25
Updated 6 января, 12:25
О новых попытках наступления в Курской области стало известно 5 января. Военкоры сообщали, что атаки ВСУ начались с утра, позже информацию подтвердили в Минобороны РФ. При этом российские военные заявили, что знали о готовившейся контратаке со стороны противника.
Что известно о ситуации в соседнем регионе по состоянию на 6 января?
ВСУ накануне предприняли контратаку в направлении Большого Солдатского. Цель противника, как считают в Минобороны, заключается в остановке наступления российских войск на курском направлении.
Попытка прорыва ВСУ пресечена, заявили в военном ведомстве. Основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин. ВСУ в результате потеряли более 150 бойцов.
Всего же за минувшие сутки противник лишился до 485 военнослужащих. Четверо бойцов ВСУ сдались в плен.
Операция на Курском направлении продолжается, подчеркнули в Минобороны РФ.
Вместе с тем только 6 января в Курской области до 15:00 девять раз объявляли ракетную опасность, сообщает местный оперштаб. Известно, что утром в регионе была уничтожена одна украинская ракета, вторую сбили днём.
Кроме того, не прекращаются атаки беспилотников. Минувшей ночью сбито семь БПЛА, в период с 11:00 до 13:00 — ещё два.
О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ещё накануне заявил, что считает «неправильным и даже недопустимым» комментировать действия ВС РФ и оценивать боевую обстановку. Чиновник и ранее призывал подчинённых не называть цифры и населённые пункты, а также не «выступать как военачальники».
Вместе с тем Хинштейн призвал курян из «серой зоны» пока не возвращаться домой из-за неспокойной обстановки.
ВСУ вторглись в Курскую область ещё в августе 2024 года. Обстановка в соседнем регионе всё ещё остаётся непростой, однако президент Владимир Путин уверен, что российские военные выбьют противника из приграничья.