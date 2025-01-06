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Posted 6 января, 06:26

Published 6 января, 06:26

Modified 6 января, 08:06

Updated 6 января, 08:06

Двое мужчин пострадали в Белгородской области

Двое мужчин ранены после ночного взрыва в Белгородской области

6 января 2025, 06:26
Фото: страница Андрея Гриднева в ВК. Двое мужчин пострадали в Белгородской области

ВСУ атаковали Ржевку в Белгородской области, ранены двое

Сюжет
Приграничье
Атака произошла минувшей ночью в Шебекинском округе. С беспилотника здесь сброшено взрывное устройство.

Под удар попало шебекинское село Ржевка. Двое мужчин получили осколочные ранения. У одного из них также диагностировали баротравму и контузию.

Что касается разрушений, то под удар попали два многоквартирных дома и четыре машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью в Белгородской области уничтожено два беспилотника. Ранее в регионе объявляли и ракетную опасность, и опасность атаки БПЛА.

Ещё три человека пострадали в Белгородской области 5 января: водитель трактора после удара FPV-дрона в Белгородском районе, женщина и 17-летняя девушка — после атаки БПЛА на авто в Волоконовском районе.

Одна машина горела после удара беспилотника в Валуйском округе, но в этом случае обошлось без пострадавших.

Последствия ночной атаки на Ржевку
Последствия ночной атаки на Ржевку
Последствия ночной атаки на Ржевку
Последствия ночной атаки на Ржевку. Фото: страница Андрея Гриднева в ВК
За сутки ВСУ обстреляли как минимум 30 населённых пунктов, ранены двое белгородцев
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