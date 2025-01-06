Двое мужчин ранены после ночного взрыва в Белгородской области

Posted 6 января, 06:26
Published 6 января, 06:26
Modified 6 января, 08:06
Updated 6 января, 08:06
Под удар попало шебекинское село Ржевка. Двое мужчин получили осколочные ранения. У одного из них также диагностировали баротравму и контузию.
Что касается разрушений, то под удар попали два многоквартирных дома и четыре машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации Минобороны РФ, минувшей ночью в Белгородской области уничтожено два беспилотника. Ранее в регионе объявляли и ракетную опасность, и опасность атаки БПЛА.
Ещё три человека пострадали в Белгородской области 5 января: водитель трактора после удара FPV-дрона в Белгородском районе, женщина и 17-летняя девушка — после атаки БПЛА на авто в Волоконовском районе.
Одна машина горела после удара беспилотника в Валуйском округе, но в этом случае обошлось без пострадавших.