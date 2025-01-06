Что и на сколько подорожает в 2025 году

Posted 6 января, 11:56
Published 6 января, 11:56
Modified 6 января, 11:58
Updated 6 января, 11:58
С 1 июля 2025 года в Российской Федерации произойдёт пересмотр тарифов ЖКХ, рост составит в среднем 11,9%. Например, тарифы на газ для населения вырастут на 10,3%, а тарифы на электроэнергию — на 12,6%.
Региональные власти имеют право самостоятельно устанавливать тарифы, но при этом они должны соблюдать установленные правительством предельные значения для каждого региона.
Подробнее о новых тарифах в Белгородской области — по ссылке.
С 1 декабря 2024 года государство подняло регулируемые тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны для поездов дальнего следования. Рост — 11,6%. А в этом году РЖД планирует увеличить стоимость ряда услуг для пассажиров, которые покупают билеты в комфортных вагонах. В дополнение повышение стоимости коснётся и дорожных наборов.
С начала этого года в России произойдёт повышение стоимости техосмотра. Судя по прогнозам, средний рост цен достигнет примерно 7,5%. Однако в зависимости от региона стоимость данной услуги может варьироваться, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно закону, акцизный налог на сладкие напитки, которые не содержат алкоголь, повысят до 10 ₽ за литр. Изменение приведёт к увеличению розничной цены на газировки и другие подслащённые напитки минимум на 3 ₽. А ещё с начала года акциз на многие виды пива вырастет на 4 ₽. Это коснётся и сидра, пуаре и медовухи. Для пива, которое содержит более 8,6% алкоголя, налоговая ставка вырастет на 7 ₽.
Вследствие роста акцизных сборов подорожает не только спиртное, но и горючее. Планируется увеличение акциза на бензин марки АИ-95 на 14%, а на дизтопливо — на 16%. Это приведёт к тому, что цена на один литр бензина АИ-95 вырастет на 1,5 руб.
Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, повышение акцизов может привести к росту цен на горючее на 5%.
Размер утильсбора снова вырастет на 10–20%, что может означать заметное повышение цен на автомобили, особенно на те, которые импортируются в Россию для продажи. Изменение окажет значительное влияние на стоимость таких транспортных средств и, вероятно, отразится на рынке автомобилей в стране, в особенности тех, что поступают из-за границы. В итоге покупателям придётся платить за новые машины дороже.
Владельцы машин столкнутся с новыми условиями касательно штрафов. Их размеры увеличатся в полтора раза. К примеру, за не пристёгнутый ремень или проезд на запрещающий сигнал светофора придётся заплатить 1500 рублей. Ранее сумма была 1000 рублей. А штраф за управление в нетрезвом виде вырастет до 45 тысяч рублей.
Кроме того, теперь размер скидки за своевременное погашение штрафа будет 25%, а не 50%.
В 2025 году стоимость процедуры развода увеличится. Размер пошлины за развод увеличат с 650 до 5000 рублей. Заплатить придётся мужу и жене. Но если один из супругов признан безвестно отсутствующими, недееспособными или осуждён на срок более трёх лет, то за развод придётся заплатить 350 рублей.
Те, кто после развода решит вернуть свою прежнюю фамилию, должны будут доплатить 5000 рублей. Ранее было 1600 рублей. Также пошлина будет взиматься с тех, кто решит официально изменить фамилию, имя или отчество.
Кроме того, за выдачу справки из архивов ЗАГСа теперь необходимо будет заплатить 350 рублей. За повторное свидетельство — 500 рублей.
Напомним, ранее было объявлено, что начиная с 2025 года стоимость проезда в Белгородской агломерации может увеличиться. Тем не менее, в начале января жители города заметили, что цены остались прежними.
Как сообщил глава регионального минтранса Сергей Евтушенко 3 января, вопрос изменения тарифа в процессе проработки. Это связано с экономическими процессами и инфляцией.
Также Евтушенко напомнил, что тарифы в Белгороде и Белгородском районе не изменялись с 2019 года.