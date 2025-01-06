Что и на сколько подорожает в 2025 году

Согласно закону, акцизный налог на сладкие напитки, которые не содержат алкоголь, повысят до 10 ₽ за литр. Изменение приведёт к увеличению розничной цены на газировки и другие подслащённые напитки минимум на 3 ₽. А ещё с начала года акциз на многие виды пива вырастет на 4 ₽. Это коснётся и сидра, пуаре и медовухи. Для пива, которое содержит более 8,6% алкоголя, налоговая ставка вырастет на 7 ₽.