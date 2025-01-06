Белгородская полиция не смогла найти тех, кто украл памятник итальянским солдатам

Posted 6 января, 14:25
Published 6 января, 14:25
Modified 6 января, 14:27
Updated 6 января, 14:27
Летом 2023 года появилась информация о том, что в Алексеевском округе Белгородской области украли памятник итальянским солдатам. Как сообщал тогда Mash, монумент увезли на экскаваторе «анонимные патриоты».
Как оказалось, тех, кто украл памятник, так и не нашли. Полиция не смогла отыскать подозреваемых, в связи с чем расследование уголовного дела приостановили, пишет «Фонарь» со ссылкой на УМВД.
Памятник итальянским солдатам установили между хутором Покладов и селом Гарбузово в 1996 году. Некоторые источники сообщали, что его возвели родственники погибших. Однако в администрации Алексеевского округа на запрос Бел.Ру ответили, что отсутствуют сведения о тех, кто его установил.
Монумент пропал в ночь с 15 на 16 августа 2023 года. С заявлением о его исчезновении в полицию обратился глава Гарбузовской администрации.
Также чиновники заявили, что к ним не поступало жалоб на монумент.
Ранее спор разгорелся из-за скандально известного моста Дружбы в Красногвардейском районе. Что ответили на претензии местные чиновники, читайте в материале Бел.Ру.