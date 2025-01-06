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Posted 6 января, 14:25

Published 6 января, 14:25

Modified 6 января, 14:27

Updated 6 января, 14:27

Поиски укравших памятник успехов не увенчались

Белгородская полиция не смогла найти тех, кто украл памятник итальянским солдатам

6 января 2025, 14:25
Фото: Mash. Поиски укравших памятник успехов не увенчались
Об исчезновении памятника стало известно ещё в 2023 году, было возбуждено уголовное дело. Однако тех, кто украл монумент, так и не нашли, сообщает «Фонарь».

Летом 2023 года появилась информация о том, что в Алексеевском округе Белгородской области украли памятник итальянским солдатам. Как сообщал тогда Mash, монумент увезли на экскаваторе «анонимные патриоты».

Как оказалось, тех, кто украл памятник, так и не нашли. Полиция не смогла отыскать подозреваемых, в связи с чем расследование уголовного дела приостановили, пишет «Фонарь» со ссылкой на УМВД.

Памятник итальянским солдатам установили между хутором Покладов и селом Гарбузово в 1996 году. Некоторые источники сообщали, что его возвели родственники погибших. Однако в администрации Алексеевского округа на запрос Бел.Ру ответили, что отсутствуют сведения о тех, кто его установил.

Стали известны подробности об украденном памятнике итальянцам в Белгородской области
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Монумент пропал в ночь с 15 на 16 августа 2023 года. С заявлением о его исчезновении в полицию обратился глава Гарбузовской администрации.

Также чиновники заявили, что к ним не поступало жалоб на монумент.

Ранее спор разгорелся из-за скандально известного моста Дружбы в Красногвардейском районе. Что ответили на претензии местные чиновники, читайте в материале Бел.Ру.

В Белгородской области исчезают памятники итальянским солдатам
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Полиция#Белгород#Алексеевский горокруг
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