Белгородская полиция не смогла найти тех, кто украл памятник итальянским солдатам

Памятник итальянским солдатам установили между хутором Покладов и селом Гарбузово в 1996 году. Некоторые источники сообщали, что его возвели родственники погибших. Однако в администрации Алексеевского округа на запрос Бел.Ру ответили, что отсутствуют сведения о тех, кто его установил.