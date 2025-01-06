Белгородская область отмечает важную дату. Что за праздник и кто поздравил?

Posted 6 января, 06:55
Published 6 января, 06:55
Modified 6 января, 06:57
Updated 6 января, 06:57
6 января в Белгородской области отмечают день образования региона. Памятную дату законодательно закрепили в феврале 2023 года.
Белгородская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года. В её состав включили 23 района из Курской области и восемь — из Воронежской. Сейчас в Белгородской области насчитывается 13 районов и девять округов (вместе с городским округом «Город Белгород»).
Площадь Белгородской области — 27 тыс. кв. км. По состоянию на 1 января 2024 года численность населения приграничного региона составляла 1,5 млн человек.
Белгородцев уже поздравили первые лица. Так, губернатор Вячеслав Гладков отметил, что не случайно совпали две даты — Рождественский сочельник и День образования Белгородской области. Председатель облдумы Юрий Клепиков добавил, что, несмотря на малый (по историческим меркам) срок Белгородская область «зарекомендовала себя как современный, успешный и эффективный, лидирующий во многих сферах» регион.
Успехи Белгородской области отметила и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она также добавила, что «Белгородчина всегда выступала надёжным щитом нашего государства», передаёт цитату ТАСС.
С поздравлениями обратились и главы районов и округов Белгородской области.