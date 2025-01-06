Белгородская область отмечает важную дату. Что за праздник и кто поздравил?

Белгородцев уже поздравили первые лица. Так, губернатор Вячеслав Гладков отметил, что не случайно совпали две даты — Рождественский сочельник и День образования Белгородской области. Председатель облдумы Юрий Клепиков добавил, что, несмотря на малый (по историческим меркам) срок Белгородская область «зарекомендовала себя как современный, успешный и эффективный, лидирующий во многих сферах» регион.