bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 06:55

Published 6 января, 06:55

Modified 6 января, 06:57

Updated 6 января, 06:57

В Белгородской области отмечают годовщину со дня образования региона

Белгородская область отмечает важную дату. Что за праздник и кто поздравил?

6 января 2025, 06:55
Фото: bel.ru. В Белгородской области отмечают годовщину со дня образования региона

В Белгородской области отмечают годовщину образования региона

Сюжет
Новости Белгорода
Дату отмечают ежегодно 6 января. С поздравлениями уже обратились первые лица не только Белгородской области, но и РФ.

6 января в Белгородской области отмечают день образования региона. Памятную дату законодательно закрепили в феврале 2023 года.

Белгородская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1954 года. В её состав включили 23 района из Курской области и восемь — из Воронежской. Сейчас в Белгородской области насчитывается 13 районов и девять округов (вместе с городским округом «Город Белгород»).

Площадь Белгородской области — 27 тыс. кв. км. По состоянию на 1 января 2024 года численность населения приграничного региона составляла 1,5 млн человек.

Три памятные даты предложили установить в Белгородской области
Узнать подробнее

Белгородцев уже поздравили первые лица. Так, губернатор Вячеслав Гладков отметил, что не случайно совпали две даты — Рождественский сочельник и День образования Белгородской области. Председатель облдумы Юрий Клепиков добавил, что, несмотря на малый (по историческим меркам) срок Белгородская область «зарекомендовала себя как современный, успешный и эффективный, лидирующий во многих сферах» регион.

Успехи Белгородской области отметила и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она также добавила, что «Белгородчина всегда выступала надёжным щитом нашего государства», передаёт цитату ТАСС.

С поздравлениями обратились и главы районов и округов Белгородской области.

Белгородская область отмечает 70-летие со дня образования
Узнать подробнее
Читайте также:
Как будут работать ЗАГС, школы и учреждения культуры в Белгороде на праздниках?Травмпункты и наркодиспансер — круглосуточно: как будут работать больницы в праздникиКак на новогодние праздники будут работать детские поликлиники Белгорода?
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Юрий клепиков#Годовщина#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентина Матвиенко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика