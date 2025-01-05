Posted 5 января, 12:03
Published 5 января, 12:03
Modified 5 января, 12:03
Updated 5 января, 12:03
По данным ведомства, контратака ВСУ на соседнюю с Белгородской область началась сегодня, 5 января, примерно в девять часов утра.
Украинская колонна, в составе которой находились два танка, машина разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом, двигалась в сторону хутора Бердин. Однако их удалось остановить: наземные и воздушные группировки войск «Север» нанесли удар по колонне, из-за чего удалось уничтожить большую её часть. За сутки ВСУ лишились примерно 340 военных.
В настоящий момент операция по ликвидации украинских военных продолжается.
Журналисты «Новых известий» уже связались с одним из высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ. Он заявил, что противник сосредоточил свои силы на ближайшей территории: там находятся примерно 100 тысяч человек личного состава, которых постепенно вводят в боевые действия с ВС РФ.
Тем не менее оперативная обстановка находится под контролем, поскольку о планируемой контратаке российские военнослужащие узнали заранее, сообщил офицер.