Знали заранее? Что известно о наступлении ВСУ на Курскую область

Украинская колонна, в составе которой находились два танка, машина разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом, двигалась в сторону хутора Бердин. Однако их удалось остановить: наземные и воздушные группировки войск «Север» нанесли удар по колонне, из-за чего удалось уничтожить большую её часть. За сутки ВСУ лишились примерно 340 военных.