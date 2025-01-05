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Posted 5 января, 12:03

Published 5 января, 12:03

Modified 5 января, 12:03

Updated 5 января, 12:03

Предположительно, фото уничтоженной украинской колонны, двигающейся в сторону Курской области

Знали заранее? Что известно о наступлении ВСУ на Курскую область

5 января 2025, 12:03
Фото: Telegram-канал «Поддубный |Z|О|V| edition». Предположительно, фото уничтоженной украинской колонны, двигающейся в сторону Курской области

Офицер рассказал новые подробности о наступлении ВСУ на Курскую область

Сюжет
ВСУ
Военнослужащие из Украины предприняли попытку наступления на Курскую область. Этими действиями они планировали остановить контратаку ВС РФ на их территории. Подробности узнали журналисты в Минобороны РФ.

По данным ведомства, контратака ВСУ на соседнюю с Белгородской область началась сегодня, 5 января, примерно в девять часов утра.

Украинская колонна, в составе которой находились два танка, машина разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом, двигалась в сторону хутора Бердин. Однако их удалось остановить: наземные и воздушные группировки войск «Север» нанесли удар по колонне, из-за чего удалось уничтожить большую её часть. За сутки ВСУ лишились примерно 340 военных.

В настоящий момент операция по ликвидации украинских военных продолжается.

Журналисты «Новых известий» уже связались с одним из высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ. Он заявил, что противник сосредоточил свои силы на ближайшей территории: там находятся примерно 100 тысяч человек личного состава, которых постепенно вводят в боевые действия с ВС РФ.

Тем не менее оперативная обстановка находится под контролем, поскольку о планируемой контратаке российские военнослужащие узнали заранее, сообщил офицер.

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