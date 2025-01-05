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Posted 5 января, 14:48

Published 5 января, 14:48

Modified 5 января, 14:50

Updated 5 января, 14:50

Женщина и 17-летняя девушка пострадали из-за атаки ВСУ под Белгородом

Женщина и 17-летняя девушка пострадали из-за атаки ВСУ под Белгородом

5 января 2025, 14:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Обстрел
Две белгородки получили ранения из-за атаки ВСУ на их автомобиль. Девушек пришлось госпитализировать. Об их состоянии рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Днём 5 января ВСУ ударили по хутору Екатериновка Волоконовского района. Атака пришлась на движущуюся по дороге машину. Ранения получили две жительницы — женщина и 17-летняя девушка.

Их с травмами доставили в Валуйскую ЦРБ. Врачи оценивают состояния пострадавших как средней степени тяжести.

Транспорт в результате атаки получил повреждения.

Добавим, что этим днём ранения получил ещё один белгородец — водитель трактора. Мужчину с различными ранениями госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода. ВСУ ещё несколько раз били по региону, однако в остальные разы обошлось без пострадавших.

Водителя трактора госпитализировали после атаки ВСУ на Белгородский район
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Волоконовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ
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