Женщина и 17-летняя девушка пострадали из-за атаки ВСУ под Белгородом

Добавим, что этим днём ранения получил ещё один белгородец — водитель трактора. Мужчину с различными ранениями госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода. ВСУ ещё несколько раз били по региону, однако в остальные разы обошлось без пострадавших.