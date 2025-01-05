Женщина и 17-летняя девушка пострадали из-за атаки ВСУ под Белгородом

Posted 5 января, 14:48
Published 5 января, 14:48
Modified 5 января, 14:50
Updated 5 января, 14:50
Днём 5 января ВСУ ударили по хутору Екатериновка Волоконовского района. Атака пришлась на движущуюся по дороге машину. Ранения получили две жительницы — женщина и 17-летняя девушка.
Их с травмами доставили в Валуйскую ЦРБ. Врачи оценивают состояния пострадавших как средней степени тяжести.
Транспорт в результате атаки получил повреждения.
Добавим, что этим днём ранения получил ещё один белгородец — водитель трактора. Мужчину с различными ранениями госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода. ВСУ ещё несколько раз били по региону, однако в остальные разы обошлось без пострадавших.