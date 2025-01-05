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Posted 5 января, 11:19

Published 5 января, 11:19

Modified 5 января, 11:21

Updated 5 января, 11:21

Повреждённый трактор в Белгородском районе

Водителя трактора госпитализировали после атаки ВСУ на Белгородский район

5 января 2025, 11:19
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Повреждённый трактор в Белгородском районе
Сюжет
Обстрел
Украинские военные продолжают обстреливать Белгородскую область. На этот раз в результате удара пострадал один мирный житель. О случившемся сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На участке дороги между Черемошным и Никольским в Белгородском районе украинский FPV-дрон ударил по сельскохозяйственному трактору. Техника сразу после удара загорелась.

Водитель транспорта получил осколочные ранения рук и ног. Попутная машина помогла доставить раненого в городскую больницу № 2 Белгорода.

Повреждённый трактор в Белгородском районе
Повреждённый трактор в Белгородском районе. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Кроме этого, в селе Крутой Лог оказалась повреждена крыша жилого дома. Глава региона сообщил, что разрушения зафиксировали после уничтожения воздушной цели.

Чуть ранее в Сети распространяли фотографию с застрявшим в потолке обломком — об этих ли последствиях идёт речь, неизвестно.

Информацию о последствиях до сих пор уточняют.

Предполагаемые последствия в Белгородском районе
Предполагаемые последствия в Белгородском районе. Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ
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