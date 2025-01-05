Водителя трактора госпитализировали после атаки ВСУ на Белгородский район

Posted 5 января, 11:19
Published 5 января, 11:19
Modified 5 января, 11:21
Updated 5 января, 11:21
На участке дороги между Черемошным и Никольским в Белгородском районе украинский FPV-дрон ударил по сельскохозяйственному трактору. Техника сразу после удара загорелась.
Водитель транспорта получил осколочные ранения рук и ног. Попутная машина помогла доставить раненого в городскую больницу № 2 Белгорода.
Кроме этого, в селе Крутой Лог оказалась повреждена крыша жилого дома. Глава региона сообщил, что разрушения зафиксировали после уничтожения воздушной цели.
Чуть ранее в Сети распространяли фотографию с застрявшим в потолке обломком — об этих ли последствиях идёт речь, неизвестно.
Информацию о последствиях до сих пор уточняют.