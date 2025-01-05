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Posted 5 января, 07:28

Published 5 января, 07:28

Modified 5 января, 07:30

Updated 5 января, 07:30

Церемония вручения знамя отряду «Барс-Белгород»

Собственное знамя обрёл батальон «Барс-Белгород». Как оно выглядит?

5 января 2025, 07:28
Фото: областное правительство. Церемония вручения знамя отряду «Барс-Белгород»

Отряд «Барс-Белгород» обрёл собственное знамя

«Барс-Белгород» обрёл своё знамя. О полученном полотнище на своей странице в соцсетях написал Вячеслав Гладков. Знамя сразу же освятил региональный владыка Иоанн.

Батальон «Барс» в Белгороде получил личное знамя. Церемония вручения состоялась вчера, 4 января. Ради этого события в приграничный регион приехал заместитель Минобороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров. В тот же день полотнище благословил глава Белгородской митрополии владыка Иоанн.

Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил всех присутствующих за оказанную помощь, включая бойцов батальона. Он выразил надежду, что в рамках специальной военной операции бойцы белгородского «Барса» поспособствуют скорой победе.

Знамя отряда «Барс-Белгород»
Знамя отряда «Барс-Белгород». Фото: областное правительство

Напомним, что добровольческое формирование «Барс-Белгород» начало свою работу ещё в начале осени. Бойцы батальона охраняют объекты, борятся с украинскимми БПЛА и ДРГ, а также могут участвовать в эвакуации жителей. Прежде чем вступить в отряд, бойцы проходят обучение, а затем ежемесячно получают от 80 тысяч рублей на руки.

В отряд вступали не только обычные жители, готовые защищать свой регион и близких от атак ВСУ, но и чиновники, которые ради опыта месяц служили в батальоне.

Чтобы разъяснить белгородцам все меры поддержки, положенные бойцам «Барса» и их близким, власти обещали провести соответствующие встречи. Они также понадобились из-за того, что один боец обманывал свою жену о полученной зарплате.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Знамя#Барс#Барс-Белгород
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