Собственное знамя обрёл батальон «Барс-Белгород». Как оно выглядит?

Напомним, что добровольческое формирование «Барс-Белгород» начало свою работу ещё в начале осени. Бойцы батальона охраняют объекты, борятся с украинскимми БПЛА и ДРГ, а также могут участвовать в эвакуации жителей. Прежде чем вступить в отряд, бойцы проходят обучение, а затем ежемесячно получают от 80 тысяч рублей на руки.