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Posted 5 января, 13:17

Published 5 января, 13:17

Modified 5 января, 13:25

Updated 5 января, 13:25

Белгородцам рассказали, на сколько подорожали частные дома в 2024 году

Прирост есть, но небольшой? Как изменилась стоимость частных домов в Белгороде

5 января 2025, 13:17
Фото: 1MI.

Белгородцам рассказали, на сколько подорожали частные дома в 2024 году

За год цены на частные дома в России в среднем выросли на 24%. При этом за последние три месяца стоимость возросла на 3,8%. Но как обстоят дела с домовладениями в Белгородской области? Выяснили специалисты портала «Мир квартир».

Так, за год частные дома в Белгородской области подорожали на 2,1%. При этом большая часть из этого количества пришлась на последний четвёртый квартал — за этот период цены выросли сразу на 1,8%. Из-за повышения средняя стоимость частных домов составила 5 млн 910 тыс. 230 рублей.

В соседней Воронежской области за год стоимость домовладений снизилась на 0,7%, но за последний квартал увеличилась сразу на 4,1% — до 5 млн 989 тыс. 200 рублей. В Курской области случилось крупное повышение: за год стоимость увеличилась на 15,5%, а за четвёртый квартал — на 9,2%. Куряне могут приобрести дом за 5 млн 960 тыс. 265 рублей.

При этом в столице России годовой прирост составил 16,2%, а в Санкт-Петербурге — 16,5%.

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