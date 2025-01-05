Прирост есть, но небольшой? Как изменилась стоимость частных домов в Белгороде

Posted 5 января, 13:17
Published 5 января, 13:17
Modified 5 января, 13:25
Updated 5 января, 13:25
Так, за год частные дома в Белгородской области подорожали на 2,1%. При этом большая часть из этого количества пришлась на последний четвёртый квартал — за этот период цены выросли сразу на 1,8%. Из-за повышения средняя стоимость частных домов составила 5 млн 910 тыс. 230 рублей.
В соседней Воронежской области за год стоимость домовладений снизилась на 0,7%, но за последний квартал увеличилась сразу на 4,1% — до 5 млн 989 тыс. 200 рублей. В Курской области случилось крупное повышение: за год стоимость увеличилась на 15,5%, а за четвёртый квартал — на 9,2%. Куряне могут приобрести дом за 5 млн 960 тыс. 265 рублей.
При этом в столице России годовой прирост составил 16,2%, а в Санкт-Петербурге — 16,5%.