«Покушение на Трампа» в Белгороде? Топ курьёзных ситуаций — 2024

Белгородские журналисты вспомнили курьёзные ситуации 2024 года

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2024 год был наполнен разными событиями — в том числе теми, о которых принято говорить «нарочно не придумаешь». Редакция Бел.Ру решила собрать и рассказать о топе странных и забавных ситуаций, которые произошли в Белгородской области в текущем году. Подробности — в материале.