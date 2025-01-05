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Posted 5 января, 07:30

Published 5 января, 07:30

Modified 5 января, 07:30

Updated 5 января, 07:30

Белгородские журналисты вспомнили курьёзные ситуации 2024 года

«Покушение на Трампа» в Белгороде? Топ курьёзных ситуаций — 2024

5 января 2025, 07:30
Фото: bel.ru.

Белгородские журналисты вспомнили курьёзные ситуации 2024 года

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Новости Белгорода
2024 год был наполнен разными событиями — в том числе теми, о которых принято говорить «нарочно не придумаешь». Редакция Бел.Ру решила собрать и рассказать о топе странных и забавных ситуаций, которые произошли в Белгородской области в текущем году. Подробности — в материале.

Иск в суд из-за «очепятки» в газете

В феврале 2024 года стало известно о необычном случае в практике медиаюриста Светланы Кузевановой. Она рассказала, что одна из газет выпустила материал про белгородского следователя с опечаткой в заголовке, пропустив в нём букву «в»: «Совсем не так, как в кино».

Последствия для работницы правоохранительных органов оказались неприятными: коллеги и знакомые начали подшучивать над ней. Поэтому женщина захотела взыскать с редакции компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Но суд ей отказал, поскольку оскорбительных сведений о самой следовательнице в газете не было.

Медиаюрист также отметила, что про этот случай вскоре все забудут, а стыдиться здесь нечего, поскольку сама пострадавшая никаких постыдных вещей не совершала.

Сама редакция извинилась за получившуюся ошибку, а следователю пришлось заплатить 28 тыс. рублей за сделанную для суда экспертизу.

Виновата опечатка: следователь подала в суд из-за заголовка в газете
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Флаг Агинского АО приняли за украинский?

В том же месяце случился ещё один курьёз: на крыше дома одного из жителей Белгорода заметили жёлтый и голубые цвета, которые очевидцы сразу приняли за флаг Украины.

Жалобу очевидцы оставили в соцсетях, на которую ответил сам хозяин дома. Он объяснил, что закрыл крышу автомобильными тентами из-за ремонта, а жёлтый, синий и белый цвета на деле обозначают флаг Агинского автономного округа.

Другой житель предположил, что такие цвета белгородец разместил на крыше, чтобы его не атаковали дроны, но, судя по ответу хозяина, мужчина ошибся, поскольку осколки на этот дом уже прилетали.

Флаг Украины или Агинского АО? Белгородцев возмутили жёлтый и голубой цвета на доме
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Вместо богатыря — «натовский» супергерой

И вновь в феврале в торговом центре «Мега Гринн» устраивали мини-праздник для детей с участием аниматоров. Но некоторых очевидцев выбранные герои не устроили: для ребят, по словам местного жителя, выступали «натовские супергерои», а не отечественные богатыри.

«Вас не смущает, что это натовский супергерой, а рядом защитное инженерное сооружение от бомбёжек? Должно же как-то прийти в голову, что это что-то нездоровое», — отметил мужчина.

Но позицию белгородца одобрили далеко не все, отметив, что «не здоров тут явно автор». Жители начали подтрунивать над мужчиной и предлагать смотреть только русские фильмы и не ездить на иномарках.

К слову, после случившегося в «Мега Гринне» решили организовать «месяц русских народных сказок».

«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ
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Игры со смертью посреди города?

В апреле многих старооскольцев поразил необычный перформанс — гроб на улице возле местного театра. Оказалось, что ничего серьёзного — просто обычная постановка от отвергнутой театром актрисы. Сообщалось, что девушку якобы не взяли на работу, поэтому она додумалась до подобного протеста.

Но перфоманс устроил не всех, поэтому на место приехала полиция. Чем закончилась необычная акция, неизвестно.

Посреди города в Белгородской области заметили девушку в гробу: что это было?
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Белгород бомбят из-за недостатка молитв?

В мае неспокойную оперативную обстановку в Белгородской области прокомментировал протоиерей Андрей Ткачёв. Он отметил, что ВСУ активно атакуют регион из-за отсутствия «молитвенного ажиотажа» среди белгородцев.

По его словам, «Белгород должен с утра до вечера молиться Иоасафу Белгородскому, чтобы тот защитил свой город».

К слову, в Белгородской и Старооскольской епархии удивились такой позиции. На сторону белгородских священников встали и в РПЦ.

«Не услышал молитвенного ажиотажа»: священник — о том, почему «бомбят Белгород»
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Как Нидерланды оказались в Белгороде?

В начале лета общежитие Белгородского государственного аграрного университета (БелГАУ) неожиданно украсили иностранным флагом — нидерландским. Причём такое праздничное оформление здания сделали ко Дню России.

На входе в общежитие красовались тематическая надпись, матрёшка, голубь, различные объекты в триколоре и мишка с флагом Нидерландов в руках. Во флаге этого государства используются те же цвета, как и в российском, но в другом порядке.

После огласки ситуации мишку с флагом Нидерландов убрали.

Ко Дню России общежитие вуза под Белгородом украсили мишкой с флагом Нидерландов
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Украинские открытки белгородским десантникам

Ошибку совершила администрация Ракитянского района: глава Анатолий Климов поздравил десантников с их днём в соцсетях, но прикрепил открытку с изображением украинского военного с трезубцем на берете и американского вертолёта.

Ошибку быстро исправили, но медиа успели её заметить. Случилось же недоразумение, по словам главы муниципалитета, из-за «девочек-помощниц».

Глава района поздравил белгородцев с Днём ВДВ открыткой с украинским десантником
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Федералы ошибаются в белгородских названиях

Во время выпуска программы «60 минут» ведущий Евгений Попов неверно произнёс название одного муниципалитета Белгородской области: «под ударом» оказался Краснояружский район, который внезапно стал «Красноюрожским».

Впрочем, сложности с произношением названий белгородских населённых пунктов на ТВ происходят не впервые. Одно только «Шемякино» чего стоит.

«Красноюрожский» район: федеральным журналистам тяжело даются белгородские названия
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«Трамп» чудом уцелел в Белгороде

В ноябре Белгород вновь попал под обстрел ВСУ, из-за чего повреждения в том числе получили оконные стёкла в одном из помещений. Последствия атаки снял местный житель, а некоторые внимательные горожане заметили на кадрах видеозаписи распечатку поддельного российского паспорта на имя Дональда Трампа Джона.

Причём на распечатке в шутку указали, что это «ксерокопия».

Осколки снаряда едва не задели «Трампа» при обстреле Белгорода
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Дорогостоящее шоу не для зрителей

В декабре в Белгороде устроили водно-экстремальное шоу с участием Деда Мороза и зажгли огни на главной ёлке в центре города, но жителей на эти мероприятия решили не звать. Такое решение в администрации объяснили неспокойной обстановкой: мол, большое скопление людей в одном месте могло создать определённые риски.

Мотив понятен, но вопросы у горожан остались. Например, о том, для кого же было дорогостоящее шоу, если изначально не планировалось звать зрителей?

Отметим, что на организацию одного водно-экстремального шоу в Белгороде потратили 2,8 млн рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Топ#Белгород#Курьёз
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