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Posted 5 января, 09:33

Published 5 января, 09:33

Modified 5 января, 09:33

Updated 5 января, 09:33

В один из новогодних выходных ВСУ атаковали белгородцев 50 раз

Новые раненые и разрушения: как у белгородцев проходят новогодние выходные?

5 января 2025, 09:33
Фото: 1MI.

В один из новогодних выходных ВСУ атаковали белгородцев 50 раз

Сюжет
Обстрел
За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. Всего поселения попали под удар со стороны Украины около 50 раз. Есть пострадавшие и разрушения, заявил на своей странице в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Два человека пострадали при обстреле Шебекино: женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями рук и ног после медпомощи отпустили на домашнее лечение, а мужчину с теми же повреждениями и баротравмой госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода.

Всего в округе в результате четырёх ударов дронов пострадали пять домовладений, соцобъект и шесть автомобилей.

В Шебекино мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на движущийся автомобиль
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По пяти поселениям Белгородского района ударили семь БПЛА. Повреждения получили пять частных домов, десять квартир в МКД, один гараж, два автомобиля и один газопровод.

Также по Грайворонскому округу со стороны Украины выпустили 26 снарядов и девять дронов. Повреждения получили одно здание соцобъекта, один двухквартирный дом, 15 квартир в двух МКД, семь машин и один газопровод. О некоторых из этих разрушений Гладков сообщал ранее.

Автомобили белгородцев сгорели минувшей ночью из-за атаки ВСУ
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Кроме этого, Краснояружский район атаковали ещё три БПЛА, а Яковлевский округ — один дрон. Последствия зафиксировали только в последнем муниципалитете: там повреждена летняя кухня и пристройка к дому.

Также в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 5 января в стране сбили 61 украинский беспилотник. Один из них удалось ликвидировать над Белгородской областью.

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали четыре населённых пункта и автомобиль
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