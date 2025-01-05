Новые раненые и разрушения: как у белгородцев проходят новогодние выходные?

Также по Грайворонскому округу со стороны Украины выпустили 26 снарядов и девять дронов. Повреждения получили одно здание соцобъекта, один двухквартирный дом, 15 квартир в двух МКД, семь машин и один газопровод. О некоторых из этих разрушений Гладков сообщал ранее.