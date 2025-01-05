Новые раненые и разрушения: как у белгородцев проходят новогодние выходные?

Posted 5 января, 09:33
Published 5 января, 09:33
Modified 5 января, 09:33
Updated 5 января, 09:33
Два человека пострадали при обстреле Шебекино: женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями рук и ног после медпомощи отпустили на домашнее лечение, а мужчину с теми же повреждениями и баротравмой госпитализировали в горбольницу № 2 Белгорода.
Всего в округе в результате четырёх ударов дронов пострадали пять домовладений, соцобъект и шесть автомобилей.
По пяти поселениям Белгородского района ударили семь БПЛА. Повреждения получили пять частных домов, десять квартир в МКД, один гараж, два автомобиля и один газопровод.
Также по Грайворонскому округу со стороны Украины выпустили 26 снарядов и девять дронов. Повреждения получили одно здание соцобъекта, один двухквартирный дом, 15 квартир в двух МКД, семь машин и один газопровод. О некоторых из этих разрушений Гладков сообщал ранее.
Кроме этого, Краснояружский район атаковали ещё три БПЛА, а Яковлевский округ — один дрон. Последствия зафиксировали только в последнем муниципалитете: там повреждена летняя кухня и пристройка к дому.
Также в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 5 января в стране сбили 61 украинский беспилотник. Один из них удалось ликвидировать над Белгородской областью.