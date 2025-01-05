Наступление ВСУ и раненые белгородцы: что случилось 5 января?

Posted 5 января, 16:00
Published 5 января, 16:00
Modified 5 января, 16:00
Updated 5 января, 16:00
Вчера, 4 января, в вечернее время несколько вражеских дронов атаковали Малиновку в Белгородском районе. В результате удара повреждения зафиксировали в семи квартирах двух домов — в них выбиты окна. Также был повреждён газопровод.
Ночью под атаку попали ещё три поселения: в Грайвороне из-за сброшенной на социальный объект взрывчатки пострадали окна, в Горе-Подол взрывное устройство сдетонировало у многоквартирного дома, повредив окно, а в Нижнем Берёзове-Втором взрыв вызвал пожар в двух автомобилях и пристройке к дому, пострадали три частных дома и два автомобиля.
Всего в ночь с 4 на 5 января в России сбили 61 дрон, один из которых — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Днём удар ВСУ пришёлся на трактор, двигавшийся по дороге между Черемошным и Никольским. Техника загорелась. Водителя с различными ранениями госпитализировали.
Также в селе Крутой Лог повреждена крыша дома, в селе Долгое Валуйского округа — нежилое здание, а у села Борки загорелся автомобиль белгородца.
Ближе к вечеру стало известно о пострадавших от ВСУ женщине и 17-летней девушке. Их поместили на лечение в Валуйскую ЦРБ.
В Карелии произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов. Транспортное средство съехало в кювет, в результате чего пострадали семь человек. Троих пришлось госпитализировать.
Пассажирами автобуса были жители Белгородской, Курской и Воронежской областей и Москвы. У пострадавших диагностированы различные травмы, включая переломы и ушибы грудной клетки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что среди пассажиров находились восемь белгородцев, но никому из них не потребовалась госпитализация. Министр здравоохранения региона поддерживает связь с врачами Федерального центра медицины катастроф, а Гладков — с главой Карелии.
Пассажиров уже перевезли в ПВР в посёлке Ляскеля.
Сегодня, 5 января, около 09:00 началась контратака украинских сил на Курскую область. Колонна украинских войск направлялась в сторону хутора Бердин. Однако наступление удалось остановить: ВС РФ нанесли удар по колонне, уничтожив значительную её часть.
Операция по ликвидации оставшихся украинских подразделений продолжается.
Также представитель Минобороны РФ сообщил, что на границе с Курской областью сконцентрировано около 100 тысяч украинских военнослужащих. Эти силы ВСУ вводят поэтапно.
Несмотря на активные действия ВСУ, российская сторона держит ситуацию под контролем, а о контратаке России было известно заранее, отметил представитель Минобороны.