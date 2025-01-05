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Posted 5 января, 16:00

Published 5 января, 16:00

Modified 5 января, 16:00

Updated 5 января, 16:00

Фото с места ДТП в Карелии

Наступление ВСУ и раненые белгородцы: что случилось 5 января?

5 января 2025, 16:00
Фото: пресс-служба МЧС Карелии. Фото с места ДТП в Карелии
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Итоги дня
В воскресенье, 5 января, белгородцы обсуждали новые атаки ВСУ на регион и наступление на Курскую область, а также пострадавших в ДТП в Карелии земляков. Итоги дня читайте в материале Бел.Ру.

Белгородец пострадал при обстреле

Вчера, 4 января, в вечернее время несколько вражеских дронов атаковали Малиновку в Белгородском районе. В результате удара повреждения зафиксировали в семи квартирах двух домов — в них выбиты окна. Также был повреждён газопровод.

Ночью под атаку попали ещё три поселения: в Грайвороне из-за сброшенной на социальный объект взрывчатки пострадали окна, в Горе-Подол взрывное устройство сдетонировало у многоквартирного дома, повредив окно, а в Нижнем Берёзове-Втором взрыв вызвал пожар в двух автомобилях и пристройке к дому, пострадали три частных дома и два автомобиля.

Всего в ночь с 4 на 5 января в России сбили 61 дрон, один из которых — над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Днём удар ВСУ пришёлся на трактор, двигавшийся по дороге между Черемошным и Никольским. Техника загорелась. Водителя с различными ранениями госпитализировали.

Также в селе Крутой Лог повреждена крыша дома, в селе Долгое Валуйского округа — нежилое здание, а у села Борки загорелся автомобиль белгородца.

Ближе к вечеру стало известно о пострадавших от ВСУ женщине и 17-летней девушке. Их поместили на лечение в Валуйскую ЦРБ.

Женщина и 17-летняя девушка пострадали из-за атаки ВСУ под Белгородом
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Снова пострадавшие, но не из-за ВСУ

В Карелии произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов. Транспортное средство съехало в кювет, в результате чего пострадали семь человек. Троих пришлось госпитализировать.

Пассажирами автобуса были жители Белгородской, Курской и Воронежской областей и Москвы. У пострадавших диагностированы различные травмы, включая переломы и ушибы грудной клетки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что среди пассажиров находились восемь белгородцев, но никому из них не потребовалась госпитализация. Министр здравоохранения региона поддерживает связь с врачами Федерального центра медицины катастроф, а Гладков — с главой Карелии.

Пассажиров уже перевезли в ПВР в посёлке Ляскеля.

Белгородец отправился на отдых в Карелию, но пострадал в ДТП
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Что известно о контратаке на курском направлении?

Сегодня, 5 января, около 09:00 началась контратака украинских сил на Курскую область. Колонна украинских войск направлялась в сторону хутора Бердин. Однако наступление удалось остановить: ВС РФ нанесли удар по колонне, уничтожив значительную её часть.

Операция по ликвидации оставшихся украинских подразделений продолжается.

Также представитель Минобороны РФ сообщил, что на границе с Курской областью сконцентрировано около 100 тысяч украинских военнослужащих. Эти силы ВСУ вводят поэтапно.

Несмотря на активные действия ВСУ, российская сторона держит ситуацию под контролем, а о контратаке России было известно заранее, отметил представитель Минобороны.

Знали заранее? Что известно о наступлении ВСУ на Курскую область
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