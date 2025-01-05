Наступление ВСУ и раненые белгородцы: что случилось 5 января?

Ночью под атаку попали ещё три поселения: в Грайвороне из-за сброшенной на социальный объект взрывчатки пострадали окна, в Горе-Подол взрывное устройство сдетонировало у многоквартирного дома, повредив окно, а в Нижнем Берёзове-Втором взрыв вызвал пожар в двух автомобилях и пристройке к дому, пострадали три частных дома и два автомобиля.