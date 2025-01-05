Четверо из семи белгородцев пострадали в ДТП в Карелии, одну девушку прооперировали

Жители Белгородской области пострадали сегодня в ДТП, которое произошло в Карелии на 302 километре автодороги А-121 в Питкярантском районе. Всего в транспорте находилось семь жителей региона, а всего пассажиров — 43. У пострадавших пассажиров диагностированы различные ушибы и переломы. Среди них есть двое детей. Госпитализация людям не потребовалась.