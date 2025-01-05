Четверо из семи белгородцев пострадали в ДТП в Карелии, одну девушку прооперировали

Posted 5 января, 17:29
Published 5 января, 17:29
Modified 5 января, 17:35
Updated 5 января, 17:35
Жители Белгородской области пострадали сегодня в ДТП, которое произошло в Карелии на 302 километре автодороги А-121 в Питкярантском районе. Всего в транспорте находилось семь жителей региона, а всего пассажиров — 43. У пострадавших пассажиров диагностированы различные ушибы и переломы. Среди них есть двое детей. Госпитализация людям не потребовалась.
Как стало известно ранее, в перевернувшемся автобусе также ехали жители двух соседних областей — Курской и Воронежской.
Как сообщил Вячеслав Гладков, белгородцев осмотрели медики, есть четверо пострадавших. Так, одной девушке потребовалось провести операции из-за травмы руки. Белгородка остаётся в Сортавальской районной больнице.
«В числе попавших в ДТП наших жителей — одна несовершеннолетняя девушка и её мама. <…> У них мелкие ушибы. Ещё одной — четвёртой пострадавшей — врачи также оказали помощь на месте. <…> Шестеро наших жителей сейчас находятся в ПВР, завтра они поедут домой», — поделился губернатор Белгородской области.