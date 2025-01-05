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Posted 5 января, 17:29

Published 5 января, 17:29

Modified 5 января, 17:35

Updated 5 января, 17:35

ДТП

Четверо из семи белгородцев пострадали в ДТП в Карелии, одну девушку прооперировали

5 января 2025, 17:29
Фото: 1MI. ДТП

Одна из пострадавших белгородцев в ДТП в Карелии остаётся в Сортавальской ЦРБ

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Новости Белгорода
Сегодня в Карелии на 302 километре автодороги А-121 в Питкярантском районе перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось семь белгородцев. Пострадали четверо, среди них есть несовершеннолетняя девушка. Другой девушке потребовалась операция. Она остаётся в больнице.

Жители Белгородской области пострадали сегодня в ДТП, которое произошло в Карелии на 302 километре автодороги А-121 в Питкярантском районе. Всего в транспорте находилось семь жителей региона, а всего пассажиров — 43. У пострадавших пассажиров диагностированы различные ушибы и переломы. Среди них есть двое детей. Госпитализация людям не потребовалась.

Как стало известно ранее, в перевернувшемся автобусе также ехали жители двух соседних областей — Курской и Воронежской.

Как сообщил Вячеслав Гладков, белгородцев осмотрели медики, есть четверо пострадавших. Так, одной девушке потребовалось провести операции из-за травмы руки. Белгородка остаётся в Сортавальской районной больнице.

«В числе попавших в ДТП наших жителей — одна несовершеннолетняя девушка и её мама. <…> У них мелкие ушибы. Ещё одной — четвёртой пострадавшей — врачи также оказали помощь на месте. <…> Шестеро наших жителей сейчас находятся в ПВР, завтра они поедут домой», — поделился губернатор Белгородской области.
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