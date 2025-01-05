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Posted 5 января, 08:37

Published 5 января, 08:37

Modified 5 января, 08:37

Updated 5 января, 08:37

В Белгороде и других районах при РО не сработали контроллеры на дверях МКД

Более тысячи дверей МКД не открылись при ракетной опасности. Что случилось?

5 января 2025, 08:37
Фото: bel.ru.

В Белгороде и других районах при РО не сработали контроллеры на дверях МКД

В нескольких муниципалитетах Белгородской области во время ракетной опасности не сработали контроллеры на дверях подъездов МКД. Всего таких случаев насчитали более тысячи. Из-за этого губернатор попросил белгородцев сразу же сообщать властям о подобных проблемах.

Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что один раз во время опасности атаки со стороны Украины в регионе не открылись сразу 1300 дверей подъездов МКД, где встроены специальные контроллеры.

«Разбирались с оператором. Надеюсь, что эту проблему мы решили, но переживаем, что в случае обстрела человеку не удастся спрятаться в подъезде», — сообщил в утреннем обращении губернатор.

Из-за случившегося чиновник попросил белгородцев сообщать властям о подобных происшествиях, чтобы проблемы своевременно и оперативно решались. В настоящий момент подобную проблему постарались устранить в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино.

Добавим, что контроллеры устанавливали на двери подъездов МКД, чтобы проходящие мимо белгородцы при ракетной опасности смогли спрятаться под крышей от обломков. По данным на 5 января в регионе установили уже более шести тысяч таких устройств.

Почему в Белгороде не всегда открываются двери МКД при ракетной опасности и обстреле?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Мкд#Ракетная опасность#Контроллеры
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