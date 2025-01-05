Более тысячи дверей МКД не открылись при ракетной опасности. Что случилось?

Posted 5 января, 08:37
Published 5 января, 08:37
Modified 5 января, 08:37
Updated 5 января, 08:37
Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что один раз во время опасности атаки со стороны Украины в регионе не открылись сразу 1300 дверей подъездов МКД, где встроены специальные контроллеры.
«Разбирались с оператором. Надеюсь, что эту проблему мы решили, но переживаем, что в случае обстрела человеку не удастся спрятаться в подъезде», — сообщил в утреннем обращении губернатор.
Из-за случившегося чиновник попросил белгородцев сообщать властям о подобных происшествиях, чтобы проблемы своевременно и оперативно решались. В настоящий момент подобную проблему постарались устранить в Белгороде, Белгородском районе и Шебекино.
Добавим, что контроллеры устанавливали на двери подъездов МКД, чтобы проходящие мимо белгородцы при ракетной опасности смогли спрятаться под крышей от обломков. По данным на 5 января в регионе установили уже более шести тысяч таких устройств.