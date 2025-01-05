Белгородец отправился на отдых в Карелию, но пострадал в ДТП

Posted 5 января, 13:40
Published 5 января, 13:40
Modified 5 января, 13:40
Updated 5 января, 13:40
Автобус в Карелии, перевозивший туристов, слетел в кювет. Из-за дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, трёх из которых пришлось госпитализировать. Среди раненых оказались двое детей.
Известно, что в качестве пассажиров в транспорте ехали белгородцы, а также жители Курской и Воронежской области, Москвы. Они также заработали травмы в ДТП — у них диагностировали различные переломы и ушибы грудной клетки.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в автобусе ехали восемь белгородцев. Пострадавшие есть, однако госпитализация им не потребовалась. Министр здравоохранения региона находится на связи с врачами Федерального центра медицины катастроф, а глава региона — с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
Всего общественный транспорт перевозил 43 человека. Их уже доставили в посёлок Ляскеля, где развернули ПВР. Сообщается, что водитель не справился с управлением на 302 километре автодороги А-121 в Питкярантском районе.
На месте аварии продолжают работать спасатели, правоохранительные органы и врачи.