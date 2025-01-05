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Posted 5 января, 13:40

Published 5 января, 13:40

Modified 5 января, 13:40

Updated 5 января, 13:40

Фото с места аварии

Белгородец отправился на отдых в Карелию, но пострадал в ДТП

5 января 2025, 13:40
Фото: пресс-служба МЧС Карелии. Фото с места аварии
Сюжет
Авария
Белгородец получил травму в перевернувшемся в Карелии автобусе. Транспорт съехал в кювет и перевернулся на бок. Подробности сообщили глава Белгородской области Вячеслав Гладков и в пресс-службе местного МЧС.

Автобус в Карелии, перевозивший туристов, слетел в кювет. Из-за дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, трёх из которых пришлось госпитализировать. Среди раненых оказались двое детей.

Известно, что в качестве пассажиров в транспорте ехали белгородцы, а также жители Курской и Воронежской области, Москвы. Они также заработали травмы в ДТП — у них диагностировали различные переломы и ушибы грудной клетки.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в автобусе ехали восемь белгородцев. Пострадавшие есть, однако госпитализация им не потребовалась. Министр здравоохранения региона находится на связи с врачами Федерального центра медицины катастроф, а глава региона — с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Всего общественный транспорт перевозил 43 человека. Их уже доставили в посёлок Ляскеля, где развернули ПВР. Сообщается, что водитель не справился с управлением на 302 километре автодороги А-121 в Питкярантском районе.

На месте аварии продолжают работать спасатели, правоохранительные органы и врачи.

Фото с места аварии
Фото с места аварии
Фото с места аварии
Фото с места аварии. Фото: пресс-служба МЧС Карелии
Водителя трактора госпитализировали после атаки ВСУ на Белгородский район
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