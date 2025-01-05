Автомобили белгородцев сгорели минувшей ночью из-за атаки ВСУ

Ночью ещё три поселения попали под удар ВСУ. На соцобъект в Грайвороне БПЛА сбросил взрывчатку, из-за чего пострадали стёкла в здании. В селе Гора-Подол того же муниципалитета взрывное устройство, сброшенное с ещё одного беспилотника, сдетонировало возле МКД. От взрывной волны и осколков пострадало окно одного жилья.