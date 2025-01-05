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Posted 5 января, 06:35

Published 5 января, 06:35

Modified 5 января, 06:37

Updated 5 января, 06:37

Сгоревший из-за ВСУ автомобиль

Автомобили белгородцев сгорели минувшей ночью из-за атаки ВСУ

5 января 2025, 06:35
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Сгоревший из-за ВСУ автомобиль

В ночь на 5 января ВСУ атаковали четыре белгородских поселения, есть разрушения

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Обстрел
Четыре белгородских поселения пострадали в Белгородской области за минувшую ночь. О различных повреждениях рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По известной информации, раненых мирных жителей нигде нет.

Вечером 4 января несколько вражеских дронов ударили по посёлку Малиновка Белгородского района. Повреждения зафиксировали сразу в семи квартирах двух многоквартирных домов, однако сообщается, что в них только выбило окна. Кроме того, заметили повреждения газопровода.

Ночью ещё три поселения попали под удар ВСУ. На соцобъект в Грайвороне БПЛА сбросил взрывчатку, из-за чего пострадали стёкла в здании. В селе Гора-Подол того же муниципалитета взрывное устройство, сброшенное с ещё одного беспилотника, сдетонировало возле МКД. От взрывной волны и осколков пострадало окно одного жилья.

В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа тоже сбросили взрывчатку. Из-за этого пожар возник в двух автомобилях и пристройке к дому, ещё несколько разрушений получили три частных дома и два авто.

Последствия ночной атаки ВСУ на белгородское поселение
Последствия ночной атаки ВСУ на белгородское поселение
Последствия ночной атаки ВСУ на белгородское поселение
Последствия ночной атаки ВСУ на белгородское поселение. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Отметим, что всего в ночь с 4 на 5 января в России сбили 61 беспилотник, один из которых заметили над Белгородской областью. Остальные уничтожили над Ростовской — 37 БПЛА, Брянской — 20, Воронежской — два и Орловской — один. Такие данные сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали четыре населённых пункта и автомобиль
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