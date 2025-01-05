Автомобили белгородцев сгорели минувшей ночью из-за атаки ВСУ

Posted 5 января, 06:35
Published 5 января, 06:35
Modified 5 января, 06:37
Updated 5 января, 06:37
Вечером 4 января несколько вражеских дронов ударили по посёлку Малиновка Белгородского района. Повреждения зафиксировали сразу в семи квартирах двух многоквартирных домов, однако сообщается, что в них только выбило окна. Кроме того, заметили повреждения газопровода.
Ночью ещё три поселения попали под удар ВСУ. На соцобъект в Грайвороне БПЛА сбросил взрывчатку, из-за чего пострадали стёкла в здании. В селе Гора-Подол того же муниципалитета взрывное устройство, сброшенное с ещё одного беспилотника, сдетонировало возле МКД. От взрывной волны и осколков пострадало окно одного жилья.
В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа тоже сбросили взрывчатку. Из-за этого пожар возник в двух автомобилях и пристройке к дому, ещё несколько разрушений получили три частных дома и два авто.
Отметим, что всего в ночь с 4 на 5 января в России сбили 61 беспилотник, один из которых заметили над Белгородской областью. Остальные уничтожили над Ростовской — 37 БПЛА, Брянской — 20, Воронежской — два и Орловской — один. Такие данные сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.