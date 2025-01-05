Автомобиль белгородца вспыхнул после атаки ВСУ. Что с водителем?

Posted 5 января, 14:00
Published 5 января, 14:00
Modified 5 января, 14:02
Updated 5 января, 14:02
Сегодня, 5 января, украинский дрон ударил по движущемуся по автодороге вблизи села Борки Валуйского округа автомобилю. Сразу после удара транспорт загорелся.
По предварительной информации, никто в результате атаки не пострадал.
Кроме этого, второй украинский БПЛА ударил по нежилому зданию в селе Долгое. Постройка получила незначительные повреждения.
Добавим, что это уже не первая атака ВСУ на населённые пункты Белгородской области за эти сутки. Ранения получил мирный житель, который в момент атаки ехал на тракторе по дороге в Белгородском районе.