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Posted 5 января, 14:00

Published 5 января, 14:00

Modified 5 января, 14:02

Updated 5 января, 14:02

Автомобиль под Белгородом загорелся после атаки ВСУ

Автомобиль белгородца вспыхнул после атаки ВСУ. Что с водителем?

5 января 2025, 14:00
Фото: 1MI.

Автомобиль под Белгородом загорелся после атаки ВСУ

Сюжет
Обстрел
Из-за атаки ВСУ в Валуйском округе загорелся легковой автомобиль. Видеозапись с пожаром опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 5 января, украинский дрон ударил по движущемуся по автодороге вблизи села Борки Валуйского округа автомобилю. Сразу после удара транспорт загорелся.

По предварительной информации, никто в результате атаки не пострадал.

Кроме этого, второй украинский БПЛА ударил по нежилому зданию в селе Долгое. Постройка получила незначительные повреждения.

Видео: страница Вячеслава Гладкова. Загоревшийся после атаки ВСУ автомобиль белгородца

Добавим, что это уже не первая атака ВСУ на населённые пункты Белгородской области за эти сутки. Ранения получил мирный житель, который в момент атаки ехал на тракторе по дороге в Белгородском районе.

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