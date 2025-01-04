За сутки ВСУ обстреляли как минимум 30 населённых пунктов, ранены двое белгородцев

Posted 4 января, 08:24
Published 4 января, 08:24
Modified 4 января, 08:46
Updated 4 января, 08:46
В Белгороде при падении обломков беспилотника пострадали остекления в трёх МКД и крыша в частном доме. Еще один БПЛА сбит на Губкиным. Без последствий. Ещё по одному — над Новооскольским округом и Ивнянским районом. В Ивнянском районе в селе Новенькое повреждена крыша ИЖС.
В Белгородском районе в Политотдельском повреждён гараж, в Октябрьском — шесть частных жилых домов. Также под атаку ВСУ попали Дубовое, Красное, Красный Хутор, Щетиновка, Устинка, Петровка, Никольское. Всего по населённым пунктам выпустили 23 боеприпаса и восемь дронов в ходе трёх обстрелов. Половину БПЛА удалось сбить ПВО.
Целью ВСУ также стал Валуйский округ. Это сёла Вериговка, Борки, Казинка, Старый Хутор, хутор Бабка и Яблоново. В селе Старый Хутор пострадала крыша соцобъекта. За один обстрел по ним выпустили пять боеприпасов, семь дронов. Три дрона удалось сбить.
В Грайворонском МО обошлось без пострадавших и разрушений. Округ атаковали четыре раза с помощью 19 боеприпасов. Целью стали Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино.
Трём обстрелам подверглись Прилесье, Вязовое, Демидовка и Колотиловка в Краснояружском районе. Населённые пункты ВСУ атаковали 15 боеприпасами и тремя БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В Прохоровском районе в селе Прелестное ранение получил мужчина. Осколками ему посекло ногу. Сейчас пострадавший на амбулаторном лечении. Что касается последствия на земле, то повреждены два частных дома, легковой автомобиль, линии газо- и электроснабжения.
В Шебекино пострадал мирный житель. Мужчину доставили в областную клиническую больницу. Так, в Шебекинском округе двум обстрелам со стороны ВСУ подверглись Шебекино, Маслова Пристань, Кошлаково, Муром, Протопоповка, Середа и Терезовка. Удар наносился с использованием 11 боеприпасов и восьми БПЛА. Три беспилотника удалось сбить ПВО. Повреждены четыре авто и два предприятия.