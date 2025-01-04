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Posted 4 января, 08:24

Published 4 января, 08:24

Modified 4 января, 08:46

Updated 4 января, 08:46

Последствия обстрела ВСУ

За сутки ВСУ обстреляли как минимум 30 населённых пунктов, ранены двое белгородцев

4 января 2025, 08:24
Фото: 1MI. Последствия обстрела ВСУ

В Белгородской области под обстрел попали несколько десятков населённых пунктов

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Новости Белгорода
За прошедшие сутки ВСУ атаковали как минимум 10 муниципальных образований региона и 30 населённых пунктов. Ранены двое мирных жителей.

В Белгороде при падении обломков беспилотника пострадали остекления в трёх МКД и крыша в частном доме. Еще один БПЛА сбит на Губкиным. Без последствий. Ещё по одному — над Новооскольским округом и Ивнянским районом. В Ивнянском районе в селе Новенькое повреждена крыша ИЖС.

В Белгородском районе в Политотдельском повреждён гараж, в Октябрьском — шесть частных жилых домов. Также под атаку ВСУ попали Дубовое, Красное, Красный Хутор, Щетиновка, Устинка, Петровка, Никольское. Всего по населённым пунктам выпустили 23 боеприпаса и восемь дронов в ходе трёх обстрелов. Половину БПЛА удалось сбить ПВО.

Целью ВСУ также стал Валуйский округ. Это сёла Вериговка, Борки, Казинка, Старый Хутор, хутор Бабка и Яблоново. В селе Старый Хутор пострадала крыша соцобъекта. За один обстрел по ним выпустили пять боеприпасов, семь дронов. Три дрона удалось сбить.

В Грайворонском МО обошлось без пострадавших и разрушений. Округ атаковали четыре раза с помощью 19 боеприпасов. Целью стали Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино.

Трём обстрелам подверглись Прилесье, Вязовое, Демидовка и Колотиловка в Краснояружском районе. Населённые пункты ВСУ атаковали 15 боеприпасами и тремя БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Прохоровском районе в селе Прелестное ранение получил мужчина. Осколками ему посекло ногу. Сейчас пострадавший на амбулаторном лечении. Что касается последствия на земле, то повреждены два частных дома, легковой автомобиль, линии газо- и электроснабжения.

В Шебекино пострадал мирный житель. Мужчину доставили в областную клиническую больницу. Так, в Шебекинском округе двум обстрелам со стороны ВСУ подверглись Шебекино, Маслова Пристань, Кошлаково, Муром, Протопоповка, Середа и Терезовка. Удар наносился с использованием 11 боеприпасов и восьми БПЛА. Три беспилотника удалось сбить ПВО. Повреждены четыре авто и два предприятия.

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