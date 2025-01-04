За сутки ВСУ обстреляли как минимум 30 населённых пунктов, ранены двое белгородцев

В Белгороде при падении обломков беспилотника пострадали остекления в трёх МКД и крыша в частном доме. Еще один БПЛА сбит на Губкиным. Без последствий. Ещё по одному — над Новооскольским округом и Ивнянским районом. В Ивнянском районе в селе Новенькое повреждена крыша ИЖС.