В Шебекино водитель автобуса помог раненому мужчине добраться до медиков

Вчера при атаке ВСУ в Шебекино пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки. Позднее появились подробности произошедшего. Как пишет в своём Telegram-канале «Просто Михаил», пострадал тот, когда зашёл в магазин, чтобы купить торт, а спас его водитель маршрутного автобуса №8 Анатолий Мишнев. Мужчина помог раненому забраться в автобус и повёз мужчину по дороге, где они должны были встретить направляющуюся к месту происшествия бригаду скорой помощи.