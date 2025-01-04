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Posted 4 января, 12:42

Published 4 января, 12:42

Modified 4 января, 12:44

Updated 4 января, 12:44

Пострадавшие

В Шебекино водитель автобуса помог раненому мужчине добраться до медиков

4 января 2025, 12:42
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Пострадавшие

3 января при обстреле Шебекино на помощь пострадавшему пришёл водитель автобуса

Сюжет
Новости Белгорода
Вчера, 3 января, ВСУ в очередной раз нанесли удар по Шебекино. При атаке оказался ранен местный житель. Как рассказали сами шебекинцы, добраться до машины скорой помощи мужчине помог водитель автобуса, выехав ей навстречу.

Вчера при атаке ВСУ в Шебекино пострадал мужчина. Он получил осколочное ранение грудной клетки. Позднее появились подробности произошедшего. Как пишет в своём Telegram-канале «Просто Михаил», пострадал тот, когда зашёл в магазин, чтобы купить торт, а спас его водитель маршрутного автобуса №8 Анатолий Мишнев. Мужчина помог раненому забраться в автобус и повёз мужчину по дороге, где они должны были встретить направляющуюся к месту происшествия бригаду скорой помощи.

«Возможно, действия Анатолия спасли жизнь или минимизировали последствия от ранения. Город должен знать своих героев», — пишут подписчики медиа.
За сутки ВСУ обстреляли как минимум 30 населённых пунктов, ранены двое белгородцев
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