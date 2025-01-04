В Шебекино мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на движущийся автомобиль

При атаке дрона на движущийся автомобиль в Шебекино пострадали двое мирных жителей. Одна из них, женщина, получила минно-взрывную травму, баротравм, осколками ей повредило руки и ноги. Второй пострадавший получил множественные ранения рук и головы, баротравму и минно-взрывную травму.