В Шебекино мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на движущийся автомобиль

Posted 4 января, 09:00
Published 4 января, 09:00
Modified 4 января, 09:02
Updated 4 января, 09:02
При атаке дрона на движущийся автомобиль в Шебекино пострадали двое мирных жителей. Одна из них, женщина, получила минно-взрывную травму, баротравм, осколками ей повредило руки и ноги. Второй пострадавший получил множественные ранения рук и головы, баротравму и минно-взрывную травму.
Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Раненых в ЦРБ Шебекино доставили бойцы самообороны.
Также за прошедшие сутки ВСУ нанесли удар по нескольким десяткам населённых пунктов Белгородской области. Пострадали двое мужчин.