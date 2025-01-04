bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 09:00

Published 4 января, 09:00

Modified 4 января, 09:02

Updated 4 января, 09:02

Пострадавшие

В Шебекино мужчина и женщина пострадали при атаке дрона на движущийся автомобиль

4 января 2025, 09:00
Фото: Социальные сети губернатора Белгородской области. Пострадавшие

Двое мирных жителей пострадали при атаке дрона на автомобиль в Шебекино

Сюжет
Новости Белгорода
Согласно официальной информации, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. До больницы белгородцев доставили бойцы самообороны. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

При атаке дрона на движущийся автомобиль в Шебекино пострадали двое мирных жителей. Одна из них, женщина, получила минно-взрывную травму, баротравм, осколками ей повредило руки и ноги. Второй пострадавший получил множественные ранения рук и головы, баротравму и минно-взрывную травму.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Раненых в ЦРБ Шебекино доставили бойцы самообороны.

Также за прошедшие сутки ВСУ нанесли удар по нескольким десяткам населённых пунктов Белгородской области. Пострадали двое мужчин.

За сутки ВСУ обстреляли как минимум 30 населённых пунктов, ранены двое белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Ночью ВСУ атаковали белгородское приграничье, есть раненыйШесть погибли, 10 ранены: при обстреле Рыльска погиб ребёнок и ещё один раненТри мирных жителя ранены в результате атаки дронов в белгородском приграничье
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Приграничье#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика