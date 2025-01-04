В 2025 году в Белгородской области отремонтируют 347 км автодорог

Posted 4 января, 15:49
Published 4 января, 15:49
Modified 4 января, 15:51
Updated 4 января, 15:51
Среди запланированного километража есть дороги, которые имеют федеральное, региональное и местное значение. В частности, в начавшемся году заявлено о завершении реконструкции участков федеральной трассы Белгород — Короча — Алексеевка общей длиной 47 километров.
Среди основных объектов на региональной сети — Магистраль 1-1 в Старооскольском районе. Здесь предполагается обновить участок длиной 7,5 км от Лесхоза до автозаправочных станций Лукойл. В Губкинском районе завершится ремонт дороги Скородное — Кочки, а в Белгородском районе начнётся обновление дороги Таврово — Соломино — Разумное. В 2025 году планируется привести в порядок участок длиной 3 км, а в 2026 году — остальные 2 км этого маршрута.
Также муниципальные образования получат финансовую поддержку из областного бюджета для ремонта 82 км дорог местного значения.
В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который заменил прежний проект «Безопасные качественные дороги», в регионе запланировано обновление 56 дорог протяжённостью 153 км.