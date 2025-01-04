В 2025 году в Белгородской области отремонтируют 347 км автодорог

Среди основных объектов на региональной сети — Магистраль 1-1 в Старооскольском районе. Здесь предполагается обновить участок длиной 7,5 км от Лесхоза до автозаправочных станций Лукойл. В Губкинском районе завершится ремонт дороги Скородное — Кочки, а в Белгородском районе начнётся обновление дороги Таврово — Соломино — Разумное. В 2025 году планируется привести в порядок участок длиной 3 км, а в 2026 году — остальные 2 км этого маршрута.