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Posted 4 января, 15:49

Published 4 января, 15:49

Modified 4 января, 15:51

Updated 4 января, 15:51

Автодороги

В 2025 году в Белгородской области отремонтируют 347 км автодорог

4 января 2025, 15:49
Фото: 1MI. Автодороги
В рамках дорожной программы на 2025 год в Белгородской области будет отремонтировано 347 км автодорог, включая ключевые трассы и местные дороги. Это также реконструкция федеральной трассы Белгород — Короча — Алексеевка.

Среди запланированного километража есть дороги, которые имеют федеральное, региональное и местное значение. В частности, в начавшемся году заявлено о завершении реконструкции участков федеральной трассы Белгород — Короча — Алексеевка общей длиной 47 километров.

Среди основных объектов на региональной сети — Магистраль 1-1 в Старооскольском районе. Здесь предполагается обновить участок длиной 7,5 км от Лесхоза до автозаправочных станций Лукойл. В Губкинском районе завершится ремонт дороги Скородное — Кочки, а в Белгородском районе начнётся обновление дороги Таврово — Соломино — Разумное. В 2025 году планируется привести в порядок участок длиной 3 км, а в 2026 году — остальные 2 км этого маршрута.

Также муниципальные образования получат финансовую поддержку из областного бюджета для ремонта 82 км дорог местного значения.

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который заменил прежний проект «Безопасные качественные дороги», в регионе запланировано обновление 56 дорог протяжённостью 153 км.

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#Татьяна Лукащева#Белгородская область#Автодороги#Национальный проект#Белгород
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