Первый в 2025 году малыш-белгородец получил свидетельство о рождении

В первый рабочий день зарегистрировали рождение 59 малышей. Это 36 мальчиков и 23 девочки. В прошлом году общая цифра составляла только 34. Больше всего детей появилось в Белгороде, Старом Осколе и Губкине — это 29, 8 и 7 соответственно.



Больше всего рождений зарегистрировано в городе Белгороде — 29 малышей, в Старом Осколе — 8, в Губкине — 7.