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Posted 4 января, 15:23

Published 4 января, 15:23

Modified 4 января, 15:27

Updated 4 января, 15:27

Новорождённые

Первый в 2025 году малыш-белгородец получил свидетельство о рождении

4 января 2025, 15:23
Фото: Изображение Midjourney. Новорождённые

Родители первого в 2025 году малыша-белгородца получили свидетельство о рождении

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Новости Белгорода
Новый год — это не только новый лист в календаре, но и новое счастье. Так, 3 января родители-белгородцы получили первое свидетельство о рождении в 2025 году. «Новогоднего» малыша назвали Артур.

3 января свидетельство о рождении получил мальчик Артур. Новорожденный стал первым среди совсем маленьких белгородцев в 2025 году. Малыш родился в Белгороде, перед самым Новым годом

В первый рабочий день зарегистрировали рождение 59 малышей. Это 36 мальчиков и 23 девочки. В прошлом году общая цифра составляла только 34. Больше всего детей появилось в Белгороде, Старом Осколе и Губкине — это 29, 8 и 7 соответственно.

Больше всего рождений зарегистрировано в городе Белгороде — 29 малышей, в Старом Осколе — 8, в Губкине — 7.

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