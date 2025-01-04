Ночью ВСУ атаковали белгородское приграничье, есть раненый

Три белгородских села за прошедшую ночь стали целями атак ВСУ, есть пострадавший

Сюжет Новости Белгорода

В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков опубликовал информацию о том, что ночью над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов. Кроме того, есть раненый. Мужчина получил осколочные ранения ноги в Прелестном. Также последствия атаки коснулись сёл Михайловка и Прохоровка.