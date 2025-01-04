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Posted 4 января, 06:30

Published 4 января, 06:30

Modified 4 января, 06:58

Updated 4 января, 06:58

СМП

Ночью ВСУ атаковали белгородское приграничье, есть раненый

4 января 2025, 06:30
Фото: 1MI. СМП

Три белгородских села за прошедшую ночь стали целями атак ВСУ, есть пострадавший

Сюжет
Новости Белгорода
В своём Telegram-канале Вячеслав Гладков опубликовал информацию о том, что ночью над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов. Кроме того, есть раненый. Мужчина получил осколочные ранения ноги в Прелестном. Также последствия атаки коснулись сёл Михайловка и Прохоровка.

Согласно официальный данным, сегодня ночью при атаке ВСУ пострадал мирный житель села Прелестное. Он получил осколочные ранения ноги. После оказания первой медпомощи сотрудниками скорой мужчина продолжает лечение дома.

Что касается разрушений, то в частном доме при взрыве посекло стены, окна, ограждение во дворе, а также пострадал автомобиль.

Кроме того, под удар попал и посёлок Прохоровка. После атаки ВСУ несколько улиц населённого пункта временно лишились освещения.

Есть последствия и в селе Михайловка. В населённом пункте частично разрушен забор и посечён осколками газопровод одного ИЖС.

Все необходимые службы приступили к работе сегодня

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